Detienen a hombre investigado por el atropello fatal de la productora Paz Ramírez

Personal del OS9 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Oriente detuvo a un hombre investigado como el conductor que atropelló y causó la muerte de la productora Paz Ramírez. El chileno de 53 años fue capturado en su departamento, ubicado en Santiago centro, luego de permanecer tres días prófugo.

El comandante de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), Mario Ugarte, señaló que el automóvil presenta un daño frontal atribuible, en una primera revisión, a un accidente de tránsito. Los peritos cotejan las piezas recuperadas en el sitio del atropello con las partes del vehículo.

Ugarte agregó que el detenido tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad y cooperó durante el procedimiento, que incluyó el registro de su domicilio.

La investigación logró ubicar el automóvil mediante el análisis de cámaras y las declaraciones de testigos. El uniformado precisó que los antecedentes apuntan preliminarmente a que el detenido conducía el vehículo, pero advirtió que las diligencias todavía están en desarrollo.[*]

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.