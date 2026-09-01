Encuentro de payadores en Sala Master

Sala Master, Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.



Miércoles 2 de septiembre – 19:30 horas.

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La paya, una de las expresiones más vivas de la tradición popular chilena, será protagonista de “La paya florece en septiembre”, encuentro que invita a celebrar el inicio del mes de la patria desde la palabra, la música y la creación poética ligada a este acervo cultural ancestral.

El evento pondrá en escena algunas de las formas más características del arte de los payadores: décimas y cuecas improvisadas, personificaciones, brindis y contrapuntos, en una experiencia donde la capacidad de crear versos se encuentra permanentemente estimulada por las propuestas del público. A ello se sumará la interpretación de temas de autoría de los propios artistas.

Una de las particularidades de la paya es precisamente su carácter participativo. Esta interacción es, para Hugo González Hernández, una de las grandes riquezas de su oficio.

“Estamos muy contentos de realizar un nuevo encuentro de payadores en Sala Master, por varios motivos en realidad, de partida por la excelente recepción que tuvo nuestro cuarteto en el recital anterior que dimos ahí en marzo, y a la vez por dar inicio al significativo mes de septiembre con nuestro canto pleno de tradición chilena. También, por el simple hecho de encontrarnos con el público que en los encuentros de payadores no es solamente espectador, sino participante activo, proponiendo ‘pies forzados’ para las décimas, aportando temas para las cuecas improvisadas, personajes para hacer las ‘personificaciones’, y preguntas para responder en verso. Toda esa bonita interacción entre el público y los payadores hace del recital un espacio de diálogo, de familiaridad, de comunicación y creatividad compartida, que es la magia natural de la poesía improvisada que cultivamos los payadores”, señala el destacado poeta y payador.

Una tradición que sigue viva

La paya chilena forma parte de una antigua tradición de poesía popular que se ha transmitido y cultivado durante siglos. Es, a su vez, una expresión constitutiva y fundamental del canto a lo poeta, junto con la décima, la guitarra traspuesta y el guitarrón chileno. Su práctica ha logrado mantenerse vigente tanto en ámbitos rurales como urbanos y, lejos de ser una expresión estática, continúa desarrollándose a través de sus cultores, en diálogo con las nuevas generaciones y los públicos contemporáneos.

En ese sentido, el encuentro de septiembre busca también acercarse a la paya desde su verdadero valor y dimensión artística, alejándola de las representaciones estereotipadas que suelen aparecer durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Manuel Sánchez, poeta popular, uno de los más relevantes payadores y guitarroneros de Chile, pone el acento precisamente en la necesidad de conocer y comprender esta tradición:

“Este 2 de septiembre, cuatro payadores chilenos vamos a estar abriendo los fuegos de lo que significan las celebraciones de un nuevo mes de la patria. Vamos a estar Eduardo Peralta, Hugo González, Moisés Chaparro y yo, mostrando la verdad de la paya chilena, en un mes tan complejo para nuestras tradiciones, en donde está todo tergiversado, en donde se habla de la paya sin saber qué es”, plantea.

Para Sánchez, también es necesario derribar la imagen reduccionista que muchas veces se construye en torno a la figura del payador y a las herramientas de su arte:

“Se estereotipa al personaje del payador sin saber lo que significa un guitarrón, sin saber lo que significa el canto a lo poeta, la guitarra traspuesta, y cómo son verdaderamente las estrofas que se utilizan para la improvisación. Por eso va la invitación para asistir este 2 de septiembre a Sala Master, un lugar emblemático también del canto popular, del folclor, de todo esto que nos hace sentido a nosotros como verdaderos patriotas y representantes del folclor en nuestro territorio. La verdad de la paya va estar presente ese día con lo mejor de nuestras tradiciones: la improvisación chilena, la cueca la décima, todo este rito maravilloso que tiene que ver con la palabra, con esto tan profundo que es la expresión de la paya chilena”, concluye.

El valor artístico y patrimonial de la paya

La vigencia de la paya no se explica solamente por su permanencia histórica, sino también por el alto grado de exigencia artística que implica. Improvisar una décima supone resolver, en cuestión de segundos, desafíos simultáneos, construyendo un relato poético que debe responder, además, a un tema o estímulo determinado.

Para Domingo Román, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, esa complejidad convierte a los payadores en artistas de particular relevancia dentro de la cultura chilena.

“El arte de los payadores tiene importancia desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista histórico. La décima —que es la estrofa principal— está presente en nuestro país desde tiempos muy antiguos y aún tiene plena vigencia. Esto es gracias a la tenacidad de los cultores”, explica. El académico destaca, asimismo, la dimensión estética de esta práctica: “Siempre nos sorprendemos con el arte de los payadores por el ingenio, la agudeza mental, y también por el cuidado extraordinario que ponen en la métrica, la rima, la estructura del verso, la sonoridad y la elección de palabras. Si a estas exigencias, se le suma que se trata de improvisaciones, se comprenderá que se trata verdaderamente de artistas mayores de nuestro país”.

Román subraya finalmente que se trata de una tradición que permanece estrechamente vinculada a distintos territorios y comunidades: “Es una tradición que está viva tanto en la ciudad como en el mundo rural y, por lo tanto, es parte de ese patrimonio intangible que llamamos cultura”.

Cuatro voces, una tradición

La trayectoria de los cuatro protagonistas de “La paya florece en septiembre” da cuenta de distintas vertientes y recorridos dentro de este universo artístico.

Eduardo Peralta, trovador y payador, además de haber sido una figura fundamental del movimiento del Canto Nuevo, fue también uno de los protagonistas –junto al insigne Pedro Yáñez– del proceso de revitalización y dignificación de la paya en nuestro país.

Hugo González Hernández, trovador, poeta, guitarronero y payador, ha desarrollado una extensa y notable trayectoria en torno al canto a lo poeta. Autor de libros como ‘50 sonetos’, ‘Cántaros’ y ‘Sonetos fluviales’, ha complementado su actividad como cultor con la escritura y la difusión de la poesía popular, además de participar en encuentros nacionales e internacionales de payadores.

Manuel Sánchez, poeta popular, payador y guitarronero, ha construido una trayectoria que vincula la tradición con distintos lenguajes de la cultura contemporánea. Ganador del Premio Altazor en 2009 y 2013, ha publicado, entre otros trabajos, ‘100 Cuekas de un solo Golpe’ y ‘Poecía Sivil’, y ha desarrollado una importante labor formativa y de difusión de la paya.

Moisés Chaparro, poeta popular, cantor a lo divino y payador, es heredero de una tradición familiar ligada al canto a lo poeta y la paya, expresiones que cultiva desde 1987. Su trayectoria incluye la publicación de libros y la participación en proyectos musicales, teatrales y cinematográficos.

Con sus distintas experiencias, los cuatro payadores confluirán nuevamente para poner en movimiento una tradición que no se limita a conservar o “rescatar” el pasado, sino que continúa creando en el presente. “La paya florece en septiembre” es, en definitiva, una invitación a celebrar las tradiciones chilenas desde una perspectiva vivificante, participativa y significativa.