Obra sobre la historia de resistencia artística del teatro en poblaciones durante la dictadura

Sala Camilo Henríquez, Amunátegui 31, Metro La Moneda.



3, 4 y 5 de septiembre – 19:30 horas.

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“La conferencia escénica Escenas de Población en Resistencia”, de la Plataforma Escena Crítica y Memoria, dirigida por Patricia Artés, es el nombre del proyecto que se presentará en el Teatro Camilo Henríquez en el marco del Ciclo de Memoria que se desarrollará durante el mes de septiembre en una nueva conmemoración del golpe de Estado. La obra se presenta el 3, 4 y 5 de septiembre.

La puesta en escena propone una aproximación a una zona poco visible de la historia del teatro chileno: las prácticas escénicas desarrolladas en poblaciones y territorios populares durante la dictadura cívico-militar. Más que reconstruir una historia acabada, la obra se aproxima a fragmentos de esas experiencias a través de un entramado de archivos, documentos, testimonios, imágenes, registros sonoros, ficciones e imaginarios que son trasladados desde la investigación y el archivo histórico hacia la escena y la acción performativa

“Escenas de Población en Resistencia” va al rescate de una parte olvidada de la historia de las teatralidades populares chilenas, poniendo en valor la escena que se gestó por fuera de las salas de teatro, que se forjó entre ollas y barricadas, se mezcló con la vida y ayudó a sobrevivir de la muerte y la miseria.

Ficha artística

Dirección: Patricia Artés Ibáñez.

Dramaturgia: Autoría múltiple.

Elenco: Benjamín Bravo, Nicole Quezada, Cristián Lagreze, Roberto Pablo.

Creación audiovisual y operadora técnica: Keka Taucán.

Música: Romina Escobar, Cristóbal Bravo

Documentación: Revista SED. Universidad de Santiago de Chile.

Técnico iluminación: Kevin Moya.

Técnico sonido: Diego Salgado.

Producción: Patricia Artés Ibáñez.