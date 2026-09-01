Argentina prepara derogación de decreto que define el Estrecho como espacio compartido

Argentina tendría listo el documento para dejar atrás el Decreto 457 de 2021, que define erróneamente al Estrecho de Magallanes bajo una lógica de uso o soberanía compartida. Según informó el ministro de Defensa, Fernando Barros, el texto ya completó su elaboración y se encuentra en poder del presidente Javier Milei a la espera de su firma.

El anuncio surge en medio de las recientes tensiones entre ambos países por la soberanía chilena en la zona y a pocos días de la reunión que sostendrán Milei y el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

Barros explicó que el asunto ha sido abordado durante los últimos meses por distintas autoridades chilenas con sus respectivos pares argentinos, incluyendo conversaciones a nivel presidencial, de cancillerías y de Defensa.

“Hace unos meses se señaló que el tema estaba en estudio y que efectivamente podía haber un error que corregir”, relató el secretario de Estado.

Según agregó, posteriormente hubo avances concretos. “La última información que tenemos de una conversación hace pocas semanas con el ministro de Defensa argentino es que, desde el punto de vista del documento necesario para modificar la política de Defensa y la directriz presidencial, está listo y en poder del presidente Milei para su firma”.

El Decreto 457 fue dictado por Argentina en 2021 y su contenido ha formado parte de las diferencias recientes entre Santiago y Buenos Aires debido a la forma en que aborda el Estrecho de Magallanes.

La controversia volvió a tomar fuerza luego de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes y el Pasaje de Drake al referirse a espacios donde su país debía mantener presencia.

“Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”, afirmó Valverde.

Consultado directamente sobre la derogación del decreto, Barros precisó que las gestiones corresponden principalmente a las autoridades encargadas de la política exterior.

“Este es un tema que está en manos de Cancillería y del presidente de la República, que es el jefe superior en materia de relaciones internacionales”, señaló.

Pese a ello, el ministro sostuvo que las conversaciones mantenidas con Argentina permiten concluir que la posición respecto del Estrecho está siendo corregida.

A su juicio, está “absolutamente claro” el asunto y “toda duda queda absolutamente despejada en los próximos días”.

Barros evitó, sin embargo, fijar una fecha para la firma de Milei. “En materias internacionales y diplomáticas los tiempos son distintos a los que uno espera”, afirmó.

El ministro también descartó que sea indispensable que el documento sea firmado antes del próximo encuentro entre Kast y Milei.

“No es un problema de firma o no firma. (…) Hay un documento, hay un proceso interno argentino que respetamos, pero está claro, todas las indicaciones de la autoridad son que la teoría del estrecho compartido, la soberanía compartida, es un error y, por lo tanto, deja de ser incluso materia contenida en la política de Defensa argentina”, sostuvo.

La cita entre ambos presidentes se producirá durante la próxima visita de Milei a Chile. De acuerdo con Barros, el viaje del mandatario argentino responde a una actividad privada, aunque también está contemplada una reunión con Kast en La Moneda.

El titular de Defensa descartó que esa bilateral haya sido organizada a raíz de la controversia territorial.

También desvinculó de la tensión con Buenos Aires la visita de Kast a Magallanes y el ejercicio naval programado en el Estrecho.

“Esperamos participar en una actividad, un ejercicio naval mañana en la zona del Estrecho de Magallanes. Es una actividad programada hace muchos meses y, por lo tanto, no guarda ninguna relación”, explicó.

Barros señaló que las Fuerzas Armadas han realizado ejercicios similares en otras zonas del territorio y destacó que las actividades previstas para Magallanes habían sido planificadas antes de la controversia.

“Tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, disciplinadas, que están en las mejores condiciones tanto en materia de equipo humano, contingente, capacitación y también de equipamiento”, concluyó.