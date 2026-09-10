Piezas sonoras para experimentar Sitios de memoria en sitio José Domingo Cañas

Casa Memoria José Domingo Cañas, José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa.



Viernes 11 de septiembre – 19:00 horas.

Con el objetivo de activar la memoria sensorial y afectiva sobre la violencia ocurrida en los ex centros de detención y tortura durante la dictadura militar, desde este viernes 11 de septiembre se presenta el Proyecto 51. Piezas sonoras para experimentar sitios de memoria del dramaturgo y doctor en filosofía, Mauricio Barría.

El proyecto se compone de dos obras sonoras que invitan a experimentar a través de sesiones de escucha los sitios de memoria ex clínica Santa Lucía y José Domingo Cañas, pero desde una perspectiva no reproductiva, es decir no desde el dolor ni desde lo traumático, sino desde un plano dramatúrgico ficcional que incorpora sonoridades musicales y experimentales.

“La idea es activar la materialidad de los sitios intentando rastrear lo irrepresentable o insoportable que cargan”, explica Mauricio Barría, quien trabaja en esta iniciativa desde 2025.

El también académico del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, asegura que “51 es un gesto que marca la continuidad de una memoria que se resiste a convertirse en efeméride. 51 habla del presente de una memoria, el presente de una violencia que retorna en forma de discursos que relativizan los hechos o en la forma de expresiones de odio que se difunden públicamente y que dan que pensar que la barbarie podría volver en forma de populismo. La memoria de la violencia no es algo que ya ocurrió, es una latencia que insiste sintomáticamente de muchas formas”, sostiene Barría, quien acaba de ser reconocido como miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes.

Próximos estrenos

La obra con la que debutará este proyecto lleva por nombre La memoria es el quieto estar de una estalactita, una pieza sonora construida especialmente para la Casa Memoria José Domingo Cañas, donde se presentará este 11 de septiembre, a las 19:00 horas, para conmemorar los 53 años del golpe de Estado.

“A través de una escucha colectiva e inmersiva, esta obra invita a relacionarse con el espacio, su historia y las resonancias que emergen de los restos de lo que fue una casa de detención, tortura y desaparecimiento”, describe el académico

Esta pieza tendrá nuevas funciones el 14 y 15 de octubre, también a las 19:00 horas, pero ahora en el marco del Foro de las Artes de la Universidad de Chile (se necesita llevar audífonos para estas funciones).

En tanto, la segunda pieza sonora de este proyecto se denomina El roce inaudible y está hecha especialmente para el sitio de memoria ex clínica Santa Lucía a través de sesiones de escucha que se realizarán los días 24 de septiembre y 22 de octubre, previa inscripción.

El Proyecto 51. Piezas sonoras para experimentar Sitios de memoria fue financiado por el Fondo U-Creart de la VID-DICREA de la Universidad de Chile.