Reestreno de obra clandestina montada en dictadura “La Vigilia” en Osorno

El músico, periodista y Profesor de Estado Marcelo Zurita, quien tenía 21 años cuando integró el elenco original y hoy reside en Uruguay, lo explica desde la estructura interna de la pieza:

“Cuando llegó a mis manos el texto de ‘La Vigilia’, cuya estructura semejaba la de una tragedia griega con el testimonio, tierno y potente a la vez, de una mujer que inicia el largo camino en la búsqueda de su pareja desaparecida, pude comprobar que esta era la historia de muchas mujeres chilenas. Si bien el formato era el de un monólogo, también incluía coros y solistas, breves diálogos, un canon y hasta una emotiva carta. Estos elementos brindaban un carácter especial a la obra, potenciándola de tal manera que desembocaba en lo teatral y, por tanto, podía ser llevada a la escena. Sólo que había un detalle: no teníamos escenario”.

Ese escenario ausente se suplió con astucia, solidaridad y subterráneos clandestinos.

Sopaipillas, navegado y boca a boca: La logística de la audacia

En un Osorno marcado por la represión, la cesantía maquillada por el Empleo Mínimo y la complicidad mediática, un grupo de jóvenes decidió actuar. Nero Fuentes, coordinador del montaje inicial de 1979 y actual coordinador general de este reestreno, recuerda cómo se articuló el dispositivo de seguridad para presentar la obra sin dejar rastro fotográfico ni alertas oficiales:

“La decisión parte en una conversación entre compañeros que ya nos conocíamos y estábamos articulados en el trabajo cultural de resistencia. Decidimos que habría un pequeño equipo encargado de la seguridad y logística, mientras otros se encargaban de armar el elenco. Nos conseguimos una sala en el Colegio San Mateo para los ensayos y la casa de Michelle. El subterráneo de FREDER ya lo habíamos ocupado para realizar peñas; el cura Winfredo Van Den Berg estuvo inmediatamente dispuesto”.

La presentación final no se anunció como un hito político. La invitación viajó en el estricto canal de la confianza verbal.

“Las invitaciones se realizaban de ‘boca a boca’ entre estudiantes de nuestra red y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. No todos los asistentes sabían que se presentaría ‘La Vigilia’, ya que la invitación verbal era a una peña. En la puerta se ubicaron compañeros que se ocupaban de que no entrara ningún ‘desconocido’, mientras otros preparaban el navegado y las sopaipillas… Y en la parte final hicimos la presentación”, relata Fuentes.

Vencer la prudencia paternal: El miedo que se pierde al cantar