Museo Nacional de Bellas Artes confirma la salida de su directora Varinia Brodsky

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) confirmó oficialmente este jueves la salida de su directora, Varinia Brodsky, a partir del lunes.

“A partir del 14 de septiembre de 2026 finaliza su periodo como directora del Museo Nacional de Bellas Artes Varinia Brodsky Zimmermann, luego de haber ejercido el cargo durante tres años. De acuerdo a los lineamientos actuales del Gobierno, toda renovación de cargos se debe realizar a través de concurso público”, indicó el MNBA a El Mostrador.

La gestora asumió en 2023 como la primera mujer desde el retorno de la democracia, y su contrato no fue renovado por parte del Ministerio de las Culturas, según fuentes del sector.

De forma inusual, la artista Cecilia Vicuña, publicó este jueves un posteo en sus redes sociales con un homenaje a Brodsky, “cuya extraordinaria gestión le ha dado una vida nueva al museo, que ha tenido una respuesta fenomenal del público chileno”.

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Este jueves a las 18:00 horas será la inauguración de la muestra “Luis Vargas Rosas. Un museo al ritmo de lo contemporáneo (1946-1970)”, que se enmarca en la conmemoración del 146° aniversario de la entidad, en lo que sería la despedida de Brodsky.

Brodsky estuvo en el ojo del huracán en junio, luego que lamentara que el Ministerio, en el marco del recorte de fondos, cancelara una muestra programada del controvertido artista argentino León Ferrari.

La dirección del MNBA además es clave por sus vínculos con las estrechas relaciones del museo con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), con el cual comparten el mismo edificio.