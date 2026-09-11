Camerata ALMA en Teatro del Lago

Espacio Tronador, Teatro del Lago, Av. Philippi 1000, Frutillar.



Sábado 3 de octubre – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Después de dos ediciones que reunieron en Frutillar a jóvenes talentos de distintos rincones de Latinoamérica, ALMA regresa con una tercera generación de músicos y un nuevo concierto que llevará al escenario el resultado de un intenso proceso de formación y trabajo colectivo.

Los participantes de esta nueva edición protagonizarán una presentación de ensambles que propone mirar la música de cámara desde un lugar dinámico, diverso y profundamente colaborativo.

Está será la tercera edición de una academia que, desde su creación, busca abrir nuevas oportunidades de formación y proyección para músicos latinoamericanos en una etapa decisiva de sus carreras. Dirigida a intérpretes de entre 18 y 27 años, ALMA nace de la alianza entre Fundación Teatro del Lago y la Escuela Superior de Música Reina Sofía de España, conectando el talento de la región con una formación musical de estándar internacional.

En sus versiones anteriores, la academia ha reunido a jóvenes intérpretes en torno a distintos repertorios y formaciones. Su primera edición tuvo como protagonistas a las cuerdas y el piano, mientras que un segundo encuentro puso el foco en los instrumentos de viento, consolidando un modelo donde la formación intensiva culmina frente al público.

Clases, ensayos, mentorías, trabajo de cámara y experiencias escénicas forman parte de un proceso que busca ir más allá del perfeccionamiento técnico. Durante su paso por ALMA, los músicos deben aprender a tomar decisiones, escuchar a sus compañeros, asumir responsabilidades dentro del grupo y construir una interpretación en común.

Sobre ALMA

Este programa nace con el propósito de convertirse en un espacio regional de excelencia artística, integración cultural y desarrollo profesional, reuniendo a jóvenes músicos de América Latina con maestros y metodologías vinculadas a una de las instituciones de formación musical más reconocidas de Europa.

A través de esta alianza, Teatro del Lago y la Escuela Superior de Música Reina Sofía buscan además, generar un puente entre Latinoamérica y los principales circuitos internacionales de formación, sin perder de vista la identidad y las experiencias que cada músico trae desde su propio país.

“Este concierto da cierre a una etapa de colaboración internacional que no tan sólo entregó oportunidades a decenas de músicos jóvenes, sino que también fue una oportunidad para permitir observar el resultado de lo que ocurre cuando el talento, formación y distintas identidades musicales se encuentran sobre un mismo escenario. Para nosotros, ALMA es un resultado replicable para potenciar a las nuevas generaciones y acercar el arte a la comunidad”, comentó Joao Aboim, director artístico de Teatro del Lago.