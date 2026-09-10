“No estamos enamorados”: Arrau ratifica apertura del Gobierno a podar reforma de seguridad

El Gobierno ya no está dispuesto a defender cada coma de su reforma constitucional de seguridad. Después de semanas de resistencia política en el Senado y de una negociación que amenaza con dejar en pie apenas la mitad del diseño original, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sinceró este jueves la nueva disposición de La Moneda: salvar los objetivos, aunque para eso haya que sacrificar buena parte del texto.

“No estamos enamorados de un texto, de si eran tantas palabras y queda la mitad, o de si eran tantos artículos y quedan menos”, afirmó Arrau a la prensa.

La frase resume el punto en que quedó una de las apuestas más ambiciosas del Ejecutivo en seguridad. El proyecto permanece en la Comisión de Constitución del Senado, pero las conversaciones parlamentarias ya avanzan sobre una versión bastante más acotada que la ingresada originalmente.

Arrau puso el límite en los resultados. Para el ministro, lo relevante es que sobrevivan herramientas que permitan a Gendarmería separar internos bajo criterios de seguridad y establecer un registro de organizaciones criminales que simplifique su acreditación en los procesos judiciales.

“Mientras se produzca el efecto de que Gendarmería sea quien segmenta en las cárceles por criterios de seguridad, o mientras se produzca el efecto que tengamos un listado de organizaciones criminales y que no tengamos que demostrar en cada juicio la existencia de esa organización, bienvenido sea”, sostuvo.

La señal llega cuando el oficialismo intenta recomponer una reforma que no logró reunir los votos necesarios en su formulación inicial. El Ejecutivo espera retomar formalmente su tramitación después de Fiestas Patrias y apuesta a construir un entendimiento transversal antes de que termine septiembre.

El cambio de tono no es menor. La Moneda pasó de defender una reforma constitucional amplia a aceptar una poda sustantiva con tal de mantener vivas sus herramientas centrales. En palabras del propio Arrau, la cantidad de artículos dejó de ser el punto: ahora el problema es conseguir que algo del proyecto consiga cruzar el Senado.

“Preparadísimos” para el 11 de septiembre

El ministro también abordó el dispositivo policial preparado para la conmemoración de este 11 de septiembre y aseguró que existe un plan frente a eventuales alteraciones del orden público.

“Estamos preparadísimos. Vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”, señaló.

Sobre las manifestaciones que tradicionalmente se realizan en las inmediaciones de La Moneda y del monumento al expresidente Salvador Allende, Arrau sostuvo que el derecho a expresarse debe ejercerse dentro de las normas vigentes.

“Hay un derecho precisamente a la expresión, hay un derecho a manifestarse, pero hay que cumplir las normas”, afirmó. Añadió que las movilizaciones pacíficas, con las autorizaciones correspondientes en caso de cortes de tránsito, “bienvenidas sean”.

Las autorizaciones quedarán en manos de la Delegación Presidencial correspondiente, mientras las policías estarán a cargo del resguardo del orden público durante la jornada.