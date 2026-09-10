¿Qué hay detrás de farmear aura?

Hola, cómo estás en este jueves de septiembre, ojalá muy bien. Todos tenemos claro cómo somos, qué nos gusta, qué hacemos en determinadas circunstancias, lo que toleramos y lo que no.

Eso, a grandes rasgos, define nuestra personalidad. Y por ello nos conocen los más cercanos. ¿Pero estarán esas características definidas por nuestros genes? Busca más abajo el artículo que lo responde.

Todos seremos viejos –si ya no lo somos- si nos cuidamos y tenemos la fortuna de avanzar en los años sin grandes problemas de salud.

La ciencia ha estado preocupada de ello, principalmente desde la biología, la química y la medicina, pero desde el año pasado se han unido otras materias: física, matemática, informática, para dar nacimiento a la gerofísica, una disciplina que aplica principalmente la física teórica para estudiar el envejecimiento. Averigua lo que plantea.

En Mito o Verdad revisa si el uso de probióticos está superando la ingesta de fibra que alimenta el microbioma y las consecuencias de ello.

¿Cómo está tu aura, la has farmeado últimamente? En el lenguaje de las redes, tener aura significa poseer una especie de magnetismo difícil de explicar: presencia, seguridad, estilo, misterio, esa capacidad de resultar interesante sin parecer demasiado interesado en conseguirlo. En el Chat con el especialista, el psicólogo clínico Felipe Dannemann explica la relación de esta moda con la salud mental.

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¿Está la personalidad escrita en los genes?

¿Podrías definir tu personalidad en unas breves frases? Seguramente pensaste en rasgos que te distinguen de otras personas, pero que también te acercan a otros y otras, en especial si se trata de tu familia.

En un estudio publicado en Nature, investigadores de la Universidad de Tartu (Estonia) identificaron más de mil variantes genéticas asociadas con los rasgos de comportamiento humano, sin importar la diferencia de edad entre los sujetos, ni entre sus orígenes geográficos, como tampoco otras diferencias demográficas.

El estudio se realizó a partir de datos de más de un millón de personas, donde los investigadores descubrieron que las variantes genéticas comunes representan un pequeño porcentaje de variación en los rasgos de personalidad de los “cinco grandes”: extraversión, amabilidad, conciencia, neuroticismo y apertura a la experiencia, dentro de una población.

Sin embargo, las variantes genéticas identificadas explicaron solo una pequeña proporción de las diferencias en los rasgos de personalidad, aproximadamente del 4,8 al 9,3 por ciento.

Esto sugiere que los factores ambientales, las relaciones sociales y las experiencias de vida, junto con su interacción con los genes, pueden tener una influencia incluso mayor en el desarrollo de la personalidad que los factores genéticos por sí solos.

Las perspectivas de los demás confirman la base genética de los rasgos de personalidad.

Una característica única del estudio del Biobanco de Estonia fue que los participantes podían pedirle a alguien que conocían que también evaluara su personalidad.

“¡Ningún otro biobanco en el mundo ofrece tal oportunidad!”, dijo el profesor de Genética del Comportamiento en la Universidad de Tartu, Uku Vainik.

Los resultados de los dos métodos de evaluación mostraron una superposición sustancial. Esto indica que la genética de la personalidad no solo refleja cómo los individuos se perciben a sí mismos, sino también características de comportamiento observables reconocidas por otros.

“Esto demuestra que los rasgos de personalidad medibles son características verdaderamente reales y públicamente observables de las personas, en lugar de simplemente las propias opiniones de los individuos sobre sí mismos”, explicó el profesor de Psicología de la Personalidad y colíder del estudio, René Mõttus.

La personalidad influye más que solo las habilidades sociales.

Ahora los investigadores están abordando nuevas preguntas, como la relación entre la personalidad y la salud, utilizando datos genéticos.

Los hallazgos preliminares sugieren que los rasgos de personalidad juegan un papel importante en la configuración de los comportamientos de salud, influyendo en factores como el peso corporal, las tendencias al tabaquismo y el consumo de alcohol.

“El siguiente paso es utilizar otros métodos, como estudios longitudinales, para determinar si los cambios en la personalidad van acompañados de cambios en el comportamiento de salud, y viceversa”, explicó Vainik.

A futuro planean un estudio sobre la personalidad y el funcionamiento cognitivo. Una mejor comprensión de los vínculos entre personalidad y salud podría ayudar a allanar el camino para enfoques más efectivos y centrados en la persona, para apoyar comportamientos saludables.

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La física del envejecimiento

En marzo de 2025, 160 especialistas de biología, física, ciencias computacionales y medicina participaron en la primera conferencia mundial sobre gerofísica.

El informe del encuentro se publicó recientemente en la revista Aging y resume los temas tratados por 31 ponentes en sesiones dedicadas a explorar cómo las leyes físicas y los principios cuantitativos podrían unificar el estudio del envejecimiento, conectando los procesos biológicos con los modelos de longevidad.

La gerofísica es un campo emergente que aplica principios de la física teórica.

Desde esta perspectiva, el envejecimiento deja de verse solo como un fenómeno biológico y pasa a entenderse también como un proceso físico regido por leyes universales, como las que explican la producción de entropía o las transiciones de fase.

“El objetivo es construir modelos predictivos que relacionen los cambios entre distintas escalas biológicas, desde el nivel subcelular hasta el organismo, y entre escalas temporales que van desde la renovación celular hasta la duración de la vida”, escribió el equipo autoral.

En otras palabras, se busca desarrollar un marco matemático unificador que permita anticipar transformaciones típicas del envejecimiento y, potencialmente, orientar la investigación y las intervenciones preventivas.

“Cuando se piensa en física, suele venir a la mente el movimiento de partículas, los choques o los efectos cuánticos. Sin embargo, la física abarca mucho más, y algunos de sus conceptos son muy relevantes para muchas disciplinas”, explicó el director del grupo Machine Learning and Systems Biology de la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Guido Sanguinetti.

Entre esos conceptos, el experto destacó el estudio de los sistemas dinámicos y la dinámica de redes, ya sean redes de moléculas, de opiniones o de cualquier otro tipo.

“La física, en particular la física estadística, ofrece herramientas para describir tanto las propiedades dinámicas de redes con estructuras específicas como las dinámicas estacionarias que pueden surgir según el tipo de red y las interacciones observadas”, añadió.

Ideas clave

Durante la reunión se presentaron modelos teóricos para integrar las leyes de la física en el estudio del envejecimiento. Entre ellos, destacó el modelo de eliminación saturada, propuesto para explicar algunos rasgos del envejecimiento a partir del equilibrio entre la producción de daño y su eliminación.

En otras intervenciones, el envejecimiento se interpretó como una transición de fase desde un estado estable hacia otro inestable, determinada por alteraciones en las redes de regulación génica. Según esta hipótesis, la mayoría de las especies se encontraría cerca del límite entre ambas fases.

Entre las conclusiones principales se destacaron las siguientes:

Ciclo iterativo modelo-experimento : los modelos físicos orientan los experimentos, y los datos refinan los modelos para impulsar nuevos descubrimientos en gerofísica.

: los modelos físicos orientan los experimentos, y los datos refinan los modelos para impulsar nuevos descubrimientos en gerofísica. Modelos causales y verificables : predicción de respuestas a intervenciones con parámetros de referencia para su validación.

: predicción de respuestas a intervenciones con parámetros de referencia para su validación. Definiciones basadas en la física : estandarización de conceptos como “envejecimiento”, “rejuvenecimiento” y “duración de la salud” mediante variables de estado.

: estandarización de conceptos como “envejecimiento”, “rejuvenecimiento” y “duración de la salud” mediante variables de estado. Conjuntos de datos compartidos : promoción de datos multimodales y parámetros de referencia abiertos para mejorar la reproducibilidad.

: promoción de datos multimodales y parámetros de referencia abiertos para mejorar la reproducibilidad. Formación interdisciplinaria: construcción de puentes entre biología, física e informática para favorecer el progreso conjunto.

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Mito o Verdad: probióticos versus microbioma para salud intestinal

¿Consumes algún suplemento probiótico? Si es así, estás en el grupo “ganador”, según un estudio publicado en Gastroenterología Clínica y Hepatología, que señaló que el consumo de suplementos probióticos aumentó un 287% entre los adultos desde 2009 hasta 2023 y del 786% entre los jóvenes (menores de 20 años).

Durante el mismo período, la ingesta de fibra no cambió significativamente, mientras que el consumo promedio de alimentos con alto contenido microbiano aumentó ligeramente.

“Hemos sabido que el uso de suplementos probióticos está aumentando en todas las edades, pero esta es la primera vez que lo hemos examinado de cerca en relación con otros comportamientos de salud centrados en el microbioma”, explicó la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y autora principal del artículo, Kira L. Newman.

“La fibra dietética y los productos frescos tienen beneficios de salud bien establecidos para el microbioma intestinal. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que las personas no están haciendo cambios en lo que comen, a pesar de que un número creciente está lo suficientemente preocupado por su microbioma como para tomar un suplemento probiótico”, añadió.

Los autores del estudio utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

De 2009 a 2023, la proporción de personas menores de 20 años que toman un probiótico aumentó del 0,63% al 5,58%.

Entre las personas mayores de 20 años, el porcentaje aumentó del 1,8% al 6,96%.

Se descubrió que los usuarios de suplementos probióticos consumían más alimentos con alta calidad microbiana y contenido de fibra que los no usuarios.

Los investigadores agregan, sin embargo, que estos hábitos dietéticos beneficiosos pueden estar disminuyendo, ya que los suplementos se utilizan potencialmente como sustituto de las dietas de mayor calidad.

El uso de suplementos probióticos aumentó drásticamente después de 2014, a pesar de las directrices oficiales que sugieren beneficios limitados.

Los autores del estudio señalan una variedad de beneficios para la salud asociados con alimentos con alto contenido microbiano.

Hacen hincapié en que estos beneficios no están necesariamente relacionados con el contenido microbiano.

“Una dieta con muchas verduras, frutas, legumbres y cereales integrales proporciona no solo fibra, sino también una gran cantidad de otras vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos derivados de plantas”, dijo Newman.

“Esto ayuda a apoyar una amplia gama de microbios intestinales beneficiosos. Los suplementos prebióticos por sí solos no contienen la misma variedad o riqueza. Es como elegir un color de un arcoíris”, agregó.

Los autores del estudio esperan que estas tendencias destaquen la necesidad de más campañas de salud pública sobre la importancia de la dieta en el fomento de la salud del microbioma.

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Chat con el especialista: lo bueno de farmear aura

Seguramente has escuchado el concepto farmear aura. ¿Ya sabes de qué se trata? Quizás has disputado algún torneo o has estado farmeando por años, pero con otro nombre.

Pero si no tienes claro de qué se trata, te cuento que el significado es simple: realizar poses o gestos de manera deliberada para acumular carisma, presencia y estilo frente a otras personas.

Durante siglos hemos usado distintas palabras para llamar a esta actitud: honor, gracia, elegancia, distinción, carisma, cool, capital simbólico. Términos para nombrar distintas formas de una misma obsesión: proyectar algo que los demás reconozcan como especial. Al parecer TikTok solo actualizó el nombre.

Ese nombre está inspirado en acciones realizadas en videojuegos. Farmear proviene de farming: repetir una acción muchas veces para recolectar recursos, monedas o experiencia. Aura es el magnetismo, la seguridad, actitud o la elegancia que proyecta alguien cuando se ve impresionante sin esforzarse demasiado.

¿Hay una explicación psicológica sobre esta moda?

Responde el psicólogo clínico Felipe Dannemann (@clinicomental).

“Es lo mismo que siempre se ha hecho, pero ahora –muy propio de las nuevas generaciones– influye que todo está grabado, registrado, por ello ‘está en todas partes’”, explica el psicólogo.

Y agrega:

“De hecho, algo que valoro mucho de farmear aura es que en una época en la que todo queda grabado, se registra y todo puede ser juzgado, estos jóvenes se exponen a hacer el ridículo, a probar cosas”.

-¿Son más atrevidos?

-Esta generación rompe con la tendencia de las anteriores que han sido cuidadosas de la huella digital que es permanente. Esta generación está haciendo –un poco más– las paces con eso. Ellos pueden pasarla bien haciendo cosas que no tengan mayor sentido.

-¿Como un juego?

-Sí, pueden compartir jugando con la gente de su edad.

-Usted dice que no es más que eso: un juego. No hay enfrentamientos reales en los torneos.

-No hay ningún tipo de enfrentamiento y los puntos que se ganan nadie los registra. Si tú perdiste aura, nadie lleva la cuenta. Es una cosa del momento en la que lo pasan bien, se ríen, comparten. Y lo hacen en la adolescencia, en una etapa en la que lo que más les importa es la opinión de los demás, especialmente de los pares.

-¿Hay un cambio generacional ahí?

-Los adolescentes y adultos jóvenes, propio de su etapa del desarrollo, buscan coincidir más con sus pares que con otras personas. En la búsqueda de la construcción de su identidad, priorizan moverse en términos que sus coetáneos manejan. Esto les permite diferenciarse y a la vez pertenecer a grupos o a su generación. Lo cual también los motiva a explorar y jugar con mayor libertad en aparentes sinsentidos, como farmear aura.

-¿Y es inocuo desde la salud mental?

-Me parece positivo en el sentido de “liberarse” frente al juicio del internet, frente a esta idea de que hay una especie de panóptico virtual que los persigue a todas partes, donde generaciones anteriores se morían por salir despeinados a la calle. Estos salen a hacer cosas que ellos mismos ven que son una chacota, un ridículo, y lo hacen con gusto y lo pasan bien. En ese sentido es una forma más sana de relacionarse con las redes sociales.

Espero que esta edición de Efecto Placebo haya sido útil. Recuerda compartirlo si te parece que puede servirle a alguien. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. Que tengas una excelente semana.