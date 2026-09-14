Presentación de Ballet Folclórico Nacional en Ñuñoa

Teatro California, Av. Irarrázaval 1564, Ñuñoa.



Martes 15 de septiembre – 19:00 horas.

Aforo limitado, ingreso por orden de llegada.

El Ballet Folklórico Nacional (Bafona), se presentará en la comuna de Ñuñoa para interpretar cuadros de baile folclórico, acompañados en el escenario de más de una decena de cantantes e intérpretes que estarán a cargo de la música.

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