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Presentación de Ballet Folclórico Nacional en Ñuñoa CULTURA Crédito: Cedida

Presentación de Ballet Folclórico Nacional en Ñuñoa

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Por: El Mostrador Cultura

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Presentación de Ballet Folclórico Nacional en Ñuñoa

  • Teatro California, Av. Irarrázaval 1564, Ñuñoa.
  • Martes 15 de septiembre – 19:00 horas.
  • Aforo limitado, ingreso por orden de llegada.

El Ballet Folklórico Nacional (Bafona), se presentará en la comuna de Ñuñoa para interpretar cuadros de baile folclórico, acompañados en el escenario de más de una decena de cantantes e intérpretes que estarán a cargo de la música.

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