Vinko Fodich, el clan Chen y la caída de una ministra

Hacía varias semanas ya que el nombre del exfiscal y actual abogado defensor Vinko Fodich estaba en el ojo de la tormenta, luego de que “Informe Especial” diera a conocer que estaba siendo investigado por lavado de activos.

Las revelaciones que se han conocido a partir de su detención, junto a varias otras personas (algunas de ellas, funcionarios de la PDI en servicio activo) no han parado, y a las acusaciones de estar implicado en forma activa en el secuestro de dos ciudadanos chinos, que fueron recluidos en un falso cuartel policial, se suma el primer delito, derivado de las actividades de la casa de cambios EPanda, en la cual es socio con un sujeto condenado por lavado de activos en el marco de la investigación realizada en contra de la organización criminal “La Empresa”, un grupo colombiano, de carácter sectario, que prestaba dinero a través del sistema del “gota a gota”.

Clan Chen x 2. No hay que olvidar que la caída de Trinidad Steinert comenzó justamente a raíz de la exigencia de información que ella hizo respecto de cuatro detectives que investigaban al clan Chen en Iquique. A su vez, esos cuatro oficiales eran investigados por la contrainteligencia de la PDI, la cual sospechaba que estos querían apoderarse de una gran cantidad de dinero que los extranjeros almacenaban en una de las viviendas que serían allanadas por la policía civil en un gran operativo que se realizó en enero pasado.

Fue por eso que la entonces jefa de inteligencia, Consuelo Peña, cambió el orden de los equipos destinados a los allanamientos y luego sacó de Iquique a todos los oficiales respecto de quienes existían dudas, lo que motivó la furia de la entonces aún Fiscal Regional de Iquique y Tarapacá, Trinidad Steinert.

Blindados como tanque ruso de la Segunda Guerra. Sin embargo, luego de que esta asumiera como ministra de Seguridad, el 11 de marzo pasado, le exigiera dos días después explicaciones de los traslados a la prefecta Peña y el director de la PDI cursara la baja de esta, esos cuatro oficiales se convirtieron en “los ratis más blindados del país”, como dijo una fuente policial a El Mostrador. La indagatoria de contrainteligencia se detuvo, nunca existió sumario y menos denuncia penal. Si efectivamente andaban en malos pasos o no, es algo que quedó en el cajón de las investigaciones sepultadas por motivos extrajurídicos.

A dos bandas. Ahora, sin embargo, se sabe que otros oficiales de la PDI, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana, secuestraron a miembros del clan Chen, en Santiago, para sacarles dinero. Parece un guion conocido, sobre todo porque en ambos casos aparece un nombre en común: Vinko Fodich, que era el abogado de los Chen en Iquique (de hecho, hace poco logró revertir el traslado de estos a otras cárceles, ordenado por el Gobierno), y que en la investigación actual se hizo pasar por abogado o fiscal, sugiriendo a los cautivos que accedieran a pagar el dinero que les pedían, a fin de quedar en libertad.

Y ojo. Fuentes de +Política dicen que la investigación del Ministerio Público no se agota solo en los detectives que fueron detenidos esta semana, sino que en la investigación de la Fiscalía Supraterritorial hay más nombres de funcionarios públicos con placa y pistola.