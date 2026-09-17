“Nuevos Clásicos” en Cineteca PUCV

Cineteca PUCV, Brasil 2830, Valparaíso.



Lunes 21 al viernes 25 de septiembre – 18:00 horas.

La entrada es liberada y el ingreso será por orden de llegada.

Como antesala a la celebración de sus tres décadas de historia y de rescate del patrimonio cinematográfico, el Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso invita a la comunidad a prepararse para su trigésima edición con el ciclo “Nuevos Clásicos”.

La sección reúne una selección de cinco películas vinculadas a la cultura popular, estrenadas entre los años 70 y comienzos de los 2000, que permitirán al público revisitar títulos que se han convertido en referentes de distintas generaciones y géneros cinematográficos.

Sobre la programación, Sebastián Cartajena, Encargado de Públicos del Festival Cine Recobrado señala: “Como ya ha sido costumbre durante los últimos años, esta sección, que corresponde a la antesala del Festival de Cine Recobrado, nos permite revisitar aquellas películas que, en muchos casos, marcaron nuestras vidas. Son películas que están cumpliendo entre 25 y 50 años y que responden a distintos géneros del cine, como el terror, la ciencia ficción, el drama o las aventuras fantásticas. Son historias que hoy posiblemente estarían fuera de los cánones de la industria, pero que, en su profundidad, contienen temas vigentes que invitan a la reflexión y la conversación”.

Programación Nuevos Clásicos 2026

Para comenzar con la programación y conmemorar sus 50 años, el lunes 21 de septiembre se exhibirá Rocky (1976) dirigida por John G. Avildsen. La película sigue a Rocky Balboa, un boxeador de poca monta de Filadelfia que recibe una oportunidad inesperada: enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados, Apollo Creed. Mientras se prepara para el combate, Rocky también busca demostrar su propio valor y encontrar un nuevo sentido a su vida.

El martes 22, y en el aniversario de sus 40 años, será el turno del terror y la ciencia ficción con La Mosca (1986), del director David Cronenberg. Considerada una joya del cine de los años 80, la cinta sigue a Seth Brundle, un científico que desarrolla un dispositivo capaz de teletransportar materia. Cuando decide probarlo consigo mismo, una mosca entra accidentalmente en la máquina y su material genético se fusiona con el suyo, provocando una transformación física progresiva y aterradora.

El miércoles 23 será el turno del hito generacional Trainspotting (1996), dirigida por Danny Boyle. Esta función especial se realizará en formato fílmico de 35mm en el Teatro Municipal de Valparaíso. La emblemática película inglesa relata la cruda, frenética y a veces cómica vida de Mark Renton y su grupo de amigos inmersos en el mundo de las drogas en la ciudad de Edimburgo, definiendo la cultura juvenil de los años 90.

El jueves 24 será el turno de Inteligencia Artificial (2001) del director Steven Spielberg. La película cuenta la historia de David, un niño androide programado para amar, quien es adoptado por una familia. Cuando su madre humana lo abandona, David emprende un viaje para convertirse en un niño de verdad y recuperar su amor.

Para cerrar la semana de los Nuevos Clásicos, el viernes 25 llegará a la pantalla grande Laberinto (1986) del director Jim Henson y protagonizada por David Bowie. Esta cinta, perteneciente al género musical, cuenta la historia de Sarah, una adolescente que desea que su hermano pequeño desaparezca, se arrepiente cuando el bebé es llevado por el Rey de los Goblins. Para rescatarlo, deberá atravesar un enorme laberinto lleno de criaturas fantásticas, acertijos y peligros antes de que se cumpla el plazo impuesto por el Rey.

El festival es organizado por la Corporación Cultural María Graham, auspiciado por la Municipalidad de Valparaíso y cuenta con la colaboración de EFE Trenes Valparaíso, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso, la Cineteca PUCV, el Parque Cultural de Valparaíso y más de una docena de instituciones y organizaciones socio culturales de carácter regional, nacional e internacional.