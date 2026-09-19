Festival Internacional de Cine de Valdivia

Valdivia, Región de los Ríos.



12 al 18 de octubre.

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La Selección Oficial Largometraje contará con “Lo que nos une”, de Nicolás Guzmán; “Los niños sin tierra”, de René Ballesteros; “No Money No Honey”, de Nicole Costa; e “Hijas únikas”, de Alba Gaviraghi.

En Gala Chilena se exhibirán, fuera de competencia, “La perra”, de Dominga Sotomayor; “La tierra invisible”, de Cristián Sánchez; “Princesa burro”, de Cristóbal León y Joaquín Cociña; “Detrás de la lluvia”, de Valeria Sarmiento; “Cocaína negra”, de Cristóbal Valenzuela Berríos; e “Il cileno”, de Sergio Castro San Martín.

La programación nacional también estará presente en las competencias de cortometrajes de Latinoamérica y el Caribe, infantil y de estudiantes de cine y audiovisual, además de las secciones Nuevos Caminos, Animamundi, Pásate una Película y Cine Expandido.

Programación regional y cine musicalizado en vivo

Ventana de Cine Austral reunirá cinco producciones realizadas desde el sur de Chile: “Receta para un desastre, el caso queque”, “Una orilla para jugar”, “Las piedras que se esconden en el río”, “Garantía de por vida” e “Inercia”.

A ellas se suman los doce trabajos seleccionados en el concurso de micrometrajes Cine & Ciencia, organizado por el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia en alianza con la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Bajo el lema “El mar entre nosotros”, jóvenes de la Región de Los Ríos abordan la conexión entre los ríos, el bosque y el océano.

Los Homenajes Musicalizados en Vivo presentarán “Rien que les heures”, de Alberto Cavalcanti, con música de Natán Ide, y “’49-’17”, de Ruth Ann Baldwin, acompañada por María y Los Templos Dúo, integrado por María Segú y Camilo Aliaga.