Feria del Libro de Quilpué

Plaza Eugenio Rengifo, Quilpué.



9 al 11 de octubre – 11:00 a 20:30 horas.

Entre el 9 y el 11 de octubre se realizará la XIX Feria del Libro de Quilpué, en la Plaza Eugenio Rengifo, actividad que además contempla un homenaje a Daniel de la Vega, a 55 años de su fallecimiento.

El destacado escritor quilpueíno desarrolló una reconocida trayectoria en la poesía, dramaturgia y narrativa, además de ser distinguido con importantes premios nacionales.

Durante las tres jornadas participarán reconocidos autores y exponentes nacionales, entre ellos Fernando Villegas, Daniela Thiers, Lucas Estrella, Daniela Catrileo y Ramón Díaz Eterovic, quienes serán parte de conversatorios, encuentros y diversas actividades abiertas a la comunidad.