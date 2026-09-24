Kast alerta por posible nuevo “bencinazo” tras acercamiento a Trump con Escudo de las Américas

El Presidente José Antonio Kast advirtió este jueves que una eventual prohibición temporal de Estados Unidos a las exportaciones de diésel podría tener efectos relevantes sobre el precio mundial de los combustibles y terminar impactando también a Chile, meses después del denominado “bencinazo” de marzo.

La advertencia se produce además en medio del reciente acercamiento del Gobierno chileno a la administración de Donald Trump, luego de que Kast adhiriera al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación impulsada por Estados Unidos.

Desde Nueva York, durante sus últimas horas en Estados Unidos tras participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Mandatario explicó que el escenario actual no depende únicamente de la disponibilidad de petróleo, sino también de la capacidad existente para procesarlo y transformarlo en combustibles.

“Una cosa es la extracción de petróleo y otra es la refinación del petróleo para llevarlo a combustible, en este caso el diésel”, explicó Kast.

Según el Presidente, los daños que han sufrido refinerías en distintos lugares del mundo han reducido la capacidad de procesamiento, generando una brecha entre el valor del petróleo y el precio final de los combustibles.

En ese escenario, Kast manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos limite temporalmente sus exportaciones de diésel.

“Esperamos que no se dé, sería una mala noticia para el mundo entero, no solamente para Chile, y afectaría efectivamente los precios del combustible en todo el mundo”, afirmó.

El Mandatario explicó que Estados Unidos concentra una parte relevante de la capacidad de refinación disponible, por lo que una disminución de la oferta tendría consecuencias más allá de sus fronteras.

“Si hay 10% menos de diésel en el mundo, eso va a tener un efecto colateral muy duro, muy serio”, sostuvo.

El eventual impacto encuentra a Chile pocos meses después del “bencinazo” de marzo, cuando el aumento en los precios de los combustibles llevó al Gobierno a adoptar medidas focalizadas hacia los sectores más vulnerables.

Ante la posibilidad de un nuevo incremento, Kast aseguró que su administración ya trabaja en alternativas para enfrentar sus consecuencias.

“De ser así, nosotros ya estamos pensando en medidas paliativas”, señaló.

La advertencia ocurre poco después de que Kast reforzara su acercamiento político con la administración Trump mediante la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. El propio Presidente ha sostenido que esa incorporación busca fortalecer la coordinación internacional contra el crimen organizado y ha descartado que implique una intervención militar o que afecte la soberanía chilena.