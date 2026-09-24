Dichos de Arrau irritan al Senado mientras Gobierno busca votos para rescatar reforma migratoria

El Gobierno busca apoyos en el Senado para rescatar la reforma migratoria rechazada esta semana por la Cámara de Diputados. La gestión se abrió en medio de una polémica provocada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien declaró que preferiría no asistir al Congreso, justo cuando el Ejecutivo necesita negociar votos para mantener vigente la iniciativa.

La reforma constitucional busca ampliar el plazo de detención de extranjeros con orden de expulsión. Según informó BioBioChile, obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones en la Cámara: quedó a un voto del quórum requerido. La Moneda evalúa recurrir a la insistencia para llevarla al Senado, una vía que exigiría el respaldo de dos tercios de esa corporación.

La decisión aún no está tomada. Mientras el Ejecutivo estudia esa alternativa, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, inició contactos con parlamentarios para explorar apoyos, de acuerdo con fuentes citadas por el medio. Entre los senadores opositores relevantes para esa búsqueda figuran Pedro Araya y Paulina Vodanovic.

En ese escenario, Arrau afirmó: “Yo, por mí, no iría al Congreso”. El ministro sostuvo que considera más importante la gestión y añadió que espera no tener que asistir más de un día a la semana. Sus declaraciones provocaron respuestas entre los parlamentarios con quienes el Gobierno necesita conversar.

Críticas y condiciones en el Senado

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, cuestionó la disposición del ministro a participar en el trabajo legislativo y lo emplazó a cambiar de función si no quiere asumir esa tarea. El senador independiente del comité Evópoli, Matías Walker, planteó que podrían entenderse con el ministro secretario general de la Presidencia: “Nosotros nos podemos entender con el ministro Secretario General de la Presidencia y así liberamos al ministro Martín Arrau de esta molestia que para él significaría venir al Congreso Nacional”. Desde Renovación Nacional (RN), Diego Schalper también tomó distancia de los dichos de Arrau.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió al titular de Seguridad y señaló que debe compatibilizar el despliegue en terreno con sus obligaciones como ministro. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, puso el énfasis en la gestión y afirmó que su cartera se hace cargo del trabajo en el Congreso.

Los respaldos para la reforma migratoria siguen abiertos. Araya expresó disposición a conversar, pero pidió que el Gobierno dé urgencia también al levantamiento del secreto bancario. Además, sostuvo que el proyecto rechazado en la Cámara requiere mejoras. Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), afirmó que el Ejecutivo todavía no ha conversado con ella sobre el contenido preciso de la iniciativa y que la oposición debe adoptar una posición colectiva.

En paralelo, Araya y la senadora Claudia Pascual se reunieron con Squella para conocer elementos de una propuesta alternativa a la reforma de seguridad del Gobierno. Ambos solicitaron un documento escrito antes de continuar su análisis. Esa negociación y una eventual insistencia en la reforma migratoria dependerán de acuerdos que el Ejecutivo aún debe construir en el Senado.