Muestra “Antártica: Habitar lo extremo” en Municipalidad de Santiago

Palacio Consistorial, Municipalidad de Santiago, Metro Plaza de Armas.

Lunes a viernes – 09:00 a 18:00 horas. Sábados – 10:00 a 14:00 horas.

Hasta el 30 de noviembre.

La Municipalidad de Santiago, a través de su Subdirección de Cultura y Patrimonio, presentó “Antártica: Habitar lo extremo” en el marco del Día de la Antártica Chilena, que recuerda la fecha en que el presidente Pedro Aguirre Cerda firmó el decreto que fijó los límites del territorio chileno Antártico.

El autor de este archivo fotográfico es José Sarmiento, actual funcionario de la Municipalidad de Santiago, quien durante la década de 1990 realizó tres expediciones a este territorio como integrante de la Brigadas de conservación y reparación de la Base O’Higgins. Se trata de un conjunto de 23 fotografías en color, exhibidas en el Palacio Consistorial hasta el próximo 2 de diciembre.

Leslie Briones, directora de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Santiago, señaló que “es admirable la pasión y dedicación que vemos en cada uno de los registros, donde observamos la naturaleza, fauna y condiciones de vida en la Antártica. Es un trabajo que recopila imágenes de hace casi treinta años, que merece ser conocido para acercarnos a esta parte de nuestro territorio”.

Los viajes

José Sarmiento llegó a la Antártica por primera vez en 1992, cuando fue seleccionado para integrar una brigada de conservación y reparaciones de la Base Bernardo O’Higgins. Aquella primera experiencia marcó el inicio de una relación trascendental con el continente, al que regresaría en 1994 y 1998. “Fue un amor a primera vista”. Agradeció el apoyo del municipio y del alcalde Mario Desbordes para llevar adelante su proyecto, indicando que su principal motivación es “transmitir el conocimiento adquirido durante sus estancias en la Antártica sobre el cuidado del agua, para que nunca más se pierda una gota de agua”, remarca.

La afición de José Sarmiento por la fotografía comenzó además con una cámara analógica prestada por un compañero del Ejército, “buena para el frío” afirma. Tras obtener un reconocimiento en un concurso pudo adquirir su propia cámara y profundizar en su labor documental, reuniendo con los años un extenso archivo de imágenes.

El registro es testimonio de un minucioso trabajo de observación realizado con paciencia y perseverancia. “La fotografía es esperar y en la Antártica es esperar con frío”. Sarmiento pasaba horas mirando, de día y de noche, desde la tierra y el aire, esperando las condiciones de luz, clima y paisaje que le permitieran capturar la imagen buscada. Este ejercicio de observación dio forma a un relato visual que documenta tanto la singularidad de los paisajes antárticos como las condiciones de vida en este entorno extremo.