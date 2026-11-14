Exposición “Fantasías de Abolengo Moro” en Centro Cultural Espacio Londres

Centro Cultural Espacio Londres, Londres 55, Santiago Centro.

Visita guiada: domingo 15 de noviembre – 16:00 horas.

Lunes a viernes – 12:00 a 20:00/ Sábado: 12:00 a 16:00 horas.

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A través de una selección de pinturas que dialogan entre sí, la exposición reúne tres universos creativos que comparten una inquietud: explorar las posibilidades de la figuración más allá de la representación de la realidad.

Sus obras combinan referencias históricas, imaginarios religiosos, escenarios urbanos y paisajes improbables para construir imágenes que conectan la experiencia cotidiana con lo fantástico y lo desconocido.

BPM: pintar entre el pasado, el presente y el futuro

BPM reúne las iniciales de Lina Buso, Raúl Pizarro y Víctor Mahana, y alude también a beats per minute, la unidad que mide el ritmo. Esta doble referencia expresa una concepción de la pintura como un lenguaje vivo, capaz de recoger la tradición, transformarla desde el presente y proyectarla hacia nuevos escenarios.

Los tres artistas pertenecen a una generación marcada por la transición del mundo analógico al digital, la globalización y las profundas transformaciones políticas y culturales de las últimas décadas del siglo XX. Desde esa experiencia compartida, desarrollan una investigación que sitúa la identidad latinoamericana como punto de partida para formular preguntas de alcance universal.

El colectivo define su propuesta como una pintura figurativa visionaria: una práctica que no busca reproducir fielmente lo existente ni volver nostálgicamente al pasado, sino imaginar, anticipar y construir otras realidades. La independencia creativa y la búsqueda de un lenguaje propio son principios centrales de este trabajo, que entiende la pintura como un territorio abierto a nuevas posibilidades.

Como expresan en su manifiesto, los artistas buscan ser un puente entre épocas y una antena hacia lo desconocido. Su propósito es activar la tradición pictórica para generar imágenes que permitan pensar el presente e imaginar futuros posibles.

“Fantasías de Abolengo Moro propone una reflexión sobre la capacidad de la pintura para construir imaginarios que trascienden las fronteras temporales y culturales. Más que representar una historia recibida, estos artistas exploran la posibilidad de volver a escribirla”, dice Catalina Zabala Ferrer, teórica de la muestra.

Tres universos, una conversación pictórica

Aunque comparten una investigación en torno a las posibilidades de la pintura figurativa, Lina Buso, Raúl Pizarro y Víctor Mahana desarrollan universos visuales propios que se encuentran y complementan en Fantasías de Abolengo Moro.

Lina Buso (Lima, 1982), artista ítalo-peruana radicada en Santiago desde el año 2000, explora el sincretismo cultural y el mestizaje estético entre las tradiciones andinas y europeas. A través de la pintura y el dibujo, establece cruces entre el barroco, la cultura popular, la gráfica urbana y la religiosidad cotidiana.

Raúl Pizarro (Santiago, 1980), por su parte, articula la figuración clásica con el simbolismo urbano y la religiosidad contemporánea. Sus pinturas combinan el dramatismo de la tradición barroca con referencias actuales, poniendo en tensión lo sagrado y lo profano para indagar en la condición humana y su búsqueda de lo divino.

Víctor Mahana (Santiago, 1977) construye paisajes, ciudades y escenarios que transitan entre lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginario. Con más de dos décadas de trayectoria y exposiciones en Chile y el extranjero, su obra explora la percepción, el espacio y la posibilidad de universos paralelos mediante una pintura de gran detalle y atmósferas envolventes.

La muestra contará con activaciones para el público, entre ellas una visita guiada, un conversatorio, y el concierto musical de Diáspora Trío. Estas instancias ampliarán la experiencia de la exposición y propiciarán el encuentro entre los artistas y sus visitantes.