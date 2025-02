Físicos simulan inquietante forma de cómo acabaría el cosmos

Un equipo internacional de científicos ha logrado simular, utilizando un dispositivo cuántico de última generación, uno de los escenarios más dramáticos sobre el posible fin del Universo: el “decaimiento del falso vacío”, un fenómeno que podría hacer que toda la realidad tal como la conocemos se desmorone “como un castillo de naipes”.

La investigación, llevada a cabo por físicos de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, el Forschungszentrum Jülich, en Alemania, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, representa un avance significativo en la comprensión de una teoría que ha intrigado a los científicos durante medio siglo.

La idea central es inquietante: nuestro universo podría estar suspendido en un estado de falsa estabilidad, una calma engañosa que algún día podría romperse de golpe. Esta teoría surgió hace unos 50 años, cuando el físico Sidney Coleman propuso, en una investigación pionera sobre teoría cuántica de campos, que el Universo podría estar atrapado en un falso vacío, similar a una montaña rusa detenida temporalmente en medio de su recorrido, esperando el momento de caer hacia su verdadero estado más bajo.

Según explica el profesor Zlatko Papic, de la Universidad de Leeds y autor principal del estudio publicado en Nature Physics, este proceso podría desencadenar un cambio catastrófico en la estructura misma del universo.

“Las constantes fundamentales podrían cambiar instantáneamente y el mundo tal como lo conocemos se derrumbaría como un castillo de naipes”, advierte Papic, según un comunicado de la Universidad de Leeds.

