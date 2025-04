Neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga en Puerto de Ideas: “La memoria define quiénes somos”

En su charla en Puerto de Ideas Antofagasta 2025, el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga abordó la memoria como un rasgo distintivo de la identidad humana.

“Yo creo que todos tenemos una intuición de lo que es la memoria, es almacenar recuerdos, es codificarlos de alguna manera en neuronas, almacenarlos y en algún momento poder evocarlos, poder traerlos de nuevo al consciente pero a mí esa definición me queda muy corta. No me explica nada de la memoria. Hay mucho para hablar sobre la importancia de la memoria, una de las cosas más interesantes es que la memoria en parte define quiénes somos“, señaló el físico, profesor ICREA e investigador del grupo de Percepción y Memoria del Hospital del Mar Research Institute.

“Una de las cosas que a mí más me fascinan de la memoria es, sabiendo que la memoria define la identidad, enterarte cuando haces neurociencia de lo maleable que son los recuerdos, de cómo cambian y lo que es curioso es que cada vez que evocamos un recuerdo lo estamos cambiando”, agregó.

La “neurona de Jennifer Aniston”

Quian Quiroga relató su descubrimiento de la “neurona de Jennifer Aniston”, hallada en pacientes con epilepsia.

Esta neurona, que no responde a detalles visuales sino a conceptos, refleja una capacidad única del cerebro humano: codificar abstracciones. A diferencia de otros animales, explicó, nuestras neuronas permiten pensar de manera conceptual, un aspecto clave de nuestra inteligencia.

“Hasta el día de hoy, nunca nadie pudo ver neuronas así en cualquier otro animal, son exclusivamente humanas. Entonces, son de las pocas cosas, o quizás la única característica del cerebro humano, que es clarito que existe en el cerebro humano y nunca nadie pudo encontrar en monos, en ratas o en el animal que me nombren”, explicó el científico.

A través de su investigación, sostiene que la memoria basada en conceptos abstractos —y no en detalles— es una de las claves que explican qué nos hace humanos.

Los desafíos de la inteligencia artificial

Explicó que recordar y compartir recuerdos ha sido crucial para la evolución, pero advirtió que hoy enfrentamos nuevos desafíos ante el avance de la inteligencia artificial y el uso creciente de la tecnología.

“Yo soy optimista, muy optimista”, dijo respecto al desarrollo de inteligencia artificial.

Durante la conversación, también se refirió a la creciente dependencia tecnológica y a la importancia de mantener espacios de desconexión para fomentar la creatividad. Según Quian Quiroga, el exceso de estímulos digitales podría estar afectando nuestra capacidad de pensar de manera profunda y original.

“A mí no me parece mal delegar en la tecnología ciertas funciones, para mí el problema es otro, el problema es que con ese aparato tenés un bombardeo de información constante, que es demasiado a veces porque te llega el Whatsapp, te llega el mensaje, te llaman por teléfono, que esto, que el otro. Bueno confieso, yo no uso teléfono móvil. Es que a mí me gusta por ahí sentarme y no hacer nada y no quiero interrupciones”, detalló.