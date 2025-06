Revelan clave del éxito de migración humana hace 50.000 años

Los humanos son el único animal que vive en prácticamente todos los entornos posibles, desde selvas tropicales hasta desiertos y tundra.

Esta adaptabilidad es una habilidad que antecede mucho a la era moderna. Según un nuevo estudio publicado en Nature, los antiguos Homo sapiens desarrollaron la flexibilidad para sobrevivir encontrando alimento y otros recursos en una amplia variedad de hábitats difíciles antes de dispersarse desde África hace aproximadamente 50.000 años.

“Nuestro superpoder es que somos generalistas de ecosistemas”, dijo Eleanor Scerri, arqueóloga evolutiva del Instituto Max Planck de Geoantropología en Jena, Alemania.

Nuestra especie evolucionó por primera vez en África hace alrededor de 300.000 años. Aunque hallazgos fósiles previos muestran que algunos grupos hicieron incursiones tempranas fuera del continente, los asentamientos humanos duraderos en otras partes del mundo no ocurrieron hasta una serie de migraciones hace aproximadamente 50.000 años.

“¿Qué fue diferente acerca de las circunstancias de las migraciones que tuvieron éxito? ¿Por qué estaban listos los humanos esta vez?”, dijo la coautora del estudio Emily Hallett, arqueóloga de la Universidad Loyola de Chicago.

The major dispersal of humans out of Africa around 50,000 years ago was preceded by an increase in diversity of the habitats that humans chose to live in, according to research in @Nature. https://t.co/yuiyadeEby pic.twitter.com/bg65KbHf4L

