La evidencia más antigua de humanos en la isla vecina del ‘Hobbit’

Herramientas de piedra de 1,04 millones de años revelan que los primeros homínidos realizaron una importante travesía para llegar a la isla indonesia de Célebes mucho antes de lo estimado.

Un equipo de campo dirigido por Budianto Hakim, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN) excavó un total de siete artefactos de piedra de las capas sedimentarias de un afloramiento de arenisca en un campo de maíz moderno en el sur de Célebes. Se trata de la isla vecina a la de Flores, hogar de los restos del ‘homo Floresiensis’ o ‘hobbit’ por su baja estatura. El hallazgo se publica en Nature.

En el Pleistoceno Temprano, este habría sido el sitio donde los homínidos fabricaban herramientas y realizaban otras actividades, como la caza, en las proximidades de un cauce fluvial. Los artefactos del yacimiento de Calio consisten en pequeños fragmentos de piedra afilados (lascas) que los primeros fabricantes de herramientas humanos extrajeron de guijarros más grandes, probablemente obtenidos de lechos de ríos cercanos.

El equipo utilizó la datación paleomagnética de la propia arenisca y la datación directa de un fósil de cerdo excavado para confirmar una antigüedad de al menos 1,04 millones de años para los artefactos.

Anteriormente, el equipo del profesor de la Universidad de Griffith Adam Brumm había revelado evidencia de ocupación homínida en este archipiélago, conocido como Wallacea, desde al menos 1,02 millones de años atrás, basándose en la presencia de herramientas de piedra en Wolo Sege, en la isla de Flores, y de hace unos 194.000 años en Talepu, en Célebes.

La isla de Luzón, en Filipinas, al norte de Wallacea, también había aportado evidencia de homínidos de hace unos 700.000 años.

Faltan fósiles de homínidos

“Este descubrimiento refuerza nuestra comprensión del desplazamiento de los humanos extintos a través de la Línea Wallace, una zona de transición más allá de la cual especies animales únicas y a menudo bastante peculiares evolucionaron de forma aislada”, declaró el profesor Brumm.

“Es una pieza clave del rompecabezas, pero el yacimiento de Calio aún no ha aportado fósiles de homínidos; por lo tanto, si bien ahora sabemos que hubo fabricantes de herramientas en Sulawesi hace un millón de años, su identidad sigue siendo un misterio”.