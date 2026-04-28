ClicAM: FA endurece postura por Ley Miscelánea y amenaza con rechazar incluso su debate  

mans y Emilia Schneider insistieron en que sí respaldan medidas de reconstrucción, pero no un proyecto que mezcla esa urgencia con cambios tributarios que, a su juicio, favorecen a los sectores de mayores ingresos y abren espacio a recortes sociales. El ministro José García Ruminot, en tanto, volvió a cerrar la puerta a dividir la iniciativa.

PC exige retirar la Ley Miscelánea, Gobierno se atrinchera y la UDI acusa “show”

El Partido Comunista endureció al máximo su ofensiva contra la Ley Miscelánea y exigió al Gobierno retirar por completo el proyecto, al que acusa de usar la reconstrucción como vehículo para cambios tributarios favorables a los sectores de mayores ingresos. Tras una reunión con el ministro José García Ruminot, la bancada anunció que no solo votará en contra, sino que rechazará incluso la idea de legislar y buscará separar las medidas de reconstrucción del paquete tributario. La Moneda respondió que no dividirá la iniciativa, mientras la UDI cuestionó el diálogo con el PC y el Frente Amplio y lo tildó de “show”.

Corte frena al Gobierno en caso Lincolao y descarta tesis de “secuestro”

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó endurecer las cautelares contra los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y desestimó la tesis de “secuestro” impulsada por el Gobierno. El tribunal mantuvo la firma quincenal, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la secretaria de Estado, y descartó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio de Seguridad. Durante la audiencia, los ministros cuestionaron la recalificación del caso y estimaron que, con los antecedentes disponibles, no se justifican medidas más gravosas.

Dipres corrige oficio por 142 programas y admite error en palabra “descontinuar”

A 72 horas de la polémica por el oficio de Hacienda que sugirió “descontinuar” 142 programas y recortar hasta 15% en otros 260, la Dipres salió a corregir el mensaje y reforzar la defensa del ministro Jorge Quiroz. El subdirector de Racionalización, José Ignacio Llodrá, admitió un problema de comunicación y señaló que “quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”. Según explicó, la instrucción no apuntaba a eliminar políticas públicas, sino a cambiar su implementación. El ajuste buscó contener críticas por eventuales impactos en áreas sensibles como alimentación escolar, salud mental, prevención del suicidio y apoyo productivo.

Académicos alertan “golpe a la educación pública” por oficio de Hacienda

Cerca de 300 firmantes, entre académicos de 26 universidades, docentes, profesionales y actores de la sociedad civil, intensificaron las críticas al oficio de Hacienda que recomienda eliminar 15 programas del Ministerio de Educación y lo calificaron como un “golpe a la educación pública”. En una declaración, advirtieron que la medida amenaza políticas construidas tras años de movilización social, afectaría a estudiantes vulnerables, migrantes y con necesidades especiales, y podría abrir una senda de desmantelamiento del sistema bajo una lógica de ajuste fiscal que, acusan, debilita el rol del Estado.

Hospital de San Antonio ratifica a Jeanette Vega y nombra nuevo director subrogante

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio vivió un nuevo giro este lunes: el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio oficializó la salida de la directora Loreto Maturana, nombró como director subrogante al pediatra y salubrista Christian Smith y, además, confirmó a Jeanette Vega en la subdirección de Gestión Asistencial, cargo que detonó la crisis. El conflicto sigue abierto: 22 médicos presionaron con renuncias en rechazo a la salida de Maturana y siete ya habían formalizado su dimisión al cierre de la jornada, según el servicio.

Captura de líder del Cartel del Golfo desata bloqueos, incendios y balaceras en México.

La detención de Alexander “N”, alias Metro 9, identificado como líder de Los Metros, una facción del Cartel del Golfo, desató una jornada de alta tensión en Tamaulipas, al noreste de México. El operativo se realizó en Reynosa y, según la vocería de seguridad estatal, fue respondido por grupos criminales con ocho bloqueos vehiculares, quema de autos y ataques contra sitios de videovigilancia. Durante el arresto se incautaron armas, municiones, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono y documentos. Las autoridades aseguraron que no hay riesgos en carreteras y mantienen patrullajes permanentes.