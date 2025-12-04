Modelo 3D podrían dar respuesta a enigma de Isla de Pascua

Durante siglos, Rapa Nui –o Isla de Pascua, como la llamaron los europeos– ha permanecido envuelta en una niebla de fascinación y desconcierto. Sus estatuas (moái) han inspirado relatos fantásticos y teorías de todo tipo, mientras una duda persistente atraviesa generaciones: ¿de qué modo una comunidad tan aislada logró erigir y transportar casi mil estatuas colosales? ¿Qué organización social lo hizo posible?

Un nuevo estudio científico, liderado por Carl Lipo, arqueólogo de la Universidad de Binghamton, y publicado en PLOS ONE, aporta evidencia que matiza y enriquece nuestra comprensión del pasado de la isla.

La investigación desafía la idea clásica de una autoridad central que supervisaba todo el proceso y muestra, en cambio, que la fabricación de los moáis parece haber sido una tarea repartida entre muchas comunidades. Cada grupo tallaba sus estatuas al mismo tiempo que los demás, siguiendo sus propios ritmos y maneras de trabajar.

Modelo 3D de la cantera Rano Raraku revela 30 zonas de trabajo

Para el estudio, el equipo recurrió a drones, con los que capturó más de 11.000 fotografías de Rano Raraku, la cantera volcánica donde se talló la gran mayoría de los moáis.

A partir de este material crearon el primer modelo tridimensional completo del lugar, con una resolución que llega al centímetro y permite observar cada detalle de la superficie, según detalló Lipo en un artículo para The Conversation.

El análisis del modelo fue revelador. Identificaron 30 zonas de trabajo diferenciadas, muchas separadas entre sí por accidentes naturales, y cada una con técnicas de tallado propias. También registraron 426 moáis en distintas fases de producción, 341 zanjas de extracción y 133 huecos de los que las estatuas ya habían sido retiradas.

Comunidades descentralizadas, no jerarquía: nueva teoría sobre Rapa Nui

Según los investigadores, estos resultados ofrecen indicios fuertes sobre la organización social de la isla. En lugar de una estructura jerárquica dominante, Rapa Nui estaba formada por comunidades familiares que trabajaban de manera independiente, aunque mantenían un flujo constante de ideas y técnicas.

“La monumentalidad representa una exhibición competitiva entre comunidades iguales, más que una movilización de arriba abajo”, explica Lipo, según New Scientist.

Esta interpretación desmonta la visión tradicional según la cual las obras monumentales solo pueden surgir bajo una jerarquía rígida o un poder central fuerte. Según Lipo, los moáis no serían prueba del poder de jefes megalómanos, sino del ingenio colectivo de comunidades descentralizadas.

Pero no todos los especialistas están plenamente convencidos. Dale Simpson, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en entrevista con New Scientist, acepta que no existió un “jefe supremo” como en otras sociedades polinesias, aunque duda de que los clanes fueran tan independientes.

Según él, en una isla tan pequeña como Rapa Nui, donde la piedra era un recurso esencial, tuvo que haber algún grado de colaboración entre grupos, ya que tallar moáis de forma completamente aislada no habría sido viable.

Jo Anne Van Tilburg, de UCLA, también pide cautela y considera que las conclusiones son “prematuras y exageradas”. Recuerda que aún se están realizando estudios para entender mejor cómo se utilizaba realmente la cantera.

¿Cómo se transportaban los moáis? La teoría del “caminar”

El nuevo modelo 3D aclara la organización de la cantera; y, en paralelo, otros trabajos recientes del mismo equipo han aportado datos sobre cómo se transportaban los moáis.

Según explico Lipo en su artículo, al comparar estatuas abandonadas en antiguos caminos con aquellas que sí llegaron a sus plataformas, el equipo detectó rasgos distintivos –bases más anchas, una ligera inclinación hacia adelante y secciones transversales en forma de D– que apuntan a un transporte en posición vertical. La imagen resultante es sorprendente: los moáis habrían avanzado “caminando”, balanceándose de un lado a otro.

Esta hipótesis fue puesta a prueba en 2013 con una réplica de hormigón de 4,35 toneladas. Dieciocho personas, tirando de tres cuerdas, lograron moverla 100 metros en 40 minutos, un movimiento que reproduce la dinámica prevista por el modelo del péndulo invertido.

Deforestación por ratas, no colapso: reescribiendo la historia ecológica

En investigaciones anteriores del mismo equipo también se ha cuestionado otra narrativa clásica: la idea de que Rapa Nui colapsó tras destruir sus propios bosques. Los investigadores, que se alinean con otras investigaciones, plantean un escenario distinto.

No se habría tratado de un “ecocidio”, sino de una “transformación ecológica no intencionada”. Según Lipo, las ratas polinesias, introducidas hacia el año 1200, se multiplicaron rápidamente y consumieron la mayor parte de las semillas de los árboles, impidiendo la regeneración del bosque. La agricultura humana abrió espacios adicionales, pero la presión de los roedores hizo imposible la recuperación de las palmeras. El resultado fue una deforestación acelerada a lo largo de cinco siglos.

Aun así, los rapanui no se hundieron. Introdujeron una técnica de cultivo que consistía en cubrir el suelo con fragmentos de piedra, una forma de acondicionamiento que aumentaba la calidad y estabilidad del sustrato. Continuaron construyendo moáis durante medio milenio después del inicio de la pérdida del bosque.

Al resolver parte del rompecabezas de Rano Raraku, el nuevo modelo tridimensional no elimina la intriga, sino que la afina. Cada detalle revelado ilumina una zona y deja otra en penumbra, recordando que Rapa Nui aún no ha contado toda su historia.