Ministerio de Ciencia presentó sus Estrategias Nacionales de Biotecnología y Tecnologías Cuánticas

Con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación lanzó oficialmente las Estrategias Nacionales de Biotecnología y Tecnologías Cuánticas 2025–2035, informó la secretaría de Estado en un comunicado.

El evento congregó a más de 400 representantes del ecosistema científico, productivo, académico y de la sociedad civil, consolidando un hito histórico en el avance de Chile hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Bajo la narrativa “Del Cochayuyo al Fotón”, el lanzamiento simbolizó el viaje de Chile desde su riqueza natural y biodiversa hacia la frontera tecnológica global, proyectando al país como pionero regional en tecnologías emergentes.

“Creo que es muy relevante que las políticas públicas que desarrollemos se basen en evidencia científica. Nuestra posición en esto es clara. Tenemos que hacer que la tecnología, ciencia, innovación, y las herramientas que faciliten la construcción de un futuro que sea más inclusivo, más empático, estén al acceso de todas y todos”, recalcó el Presidente Boric.

En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle sostuvo que estas estrategias marcan un punto de inflexión para Chile.

“Nos permiten pasar de una matriz productiva principalmente extractiva a una economía del conocimiento, donde la ciencia se transforma en bienestar, empleo de calidad y oportunidades para todas las regiones del país. Y son también un salto cualitativo en la modernización de la gestión pública, de las políticas públicas y del Estado en Chile”, afirmó.

Competitividad, sostenibilidad y conocimiento

Las estrategias, que se proyectan hacia el año 2035, son el resultado de un proceso participativo amplio que incluyó mesas de expertos, trabajo interministerial, grupos focales, validación con la ciudadanía y una consulta pública que recibió aportes desde todos los sectores del país.

La Estrategia Nacional de Biotecnología impulsa el desarrollo y aplicación de soluciones científicas para sectores como salud, alimentos, minería, medioambiente, agricultura y bioeconomía, promoviendo industrias basadas en bioprocesos, innovación verde y empresas de base científico-tecnológica.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas establece una hoja de ruta para fortalecer capacidades nacionales en computación cuántica, sensórica avanzada, comunicaciones seguras, simulación de materiales y ciberseguridad, abriendo oportunidades para que Chile participe activamente en una de las revoluciones tecnológicas más relevantes del siglo XXI.

Ambas Estrategias comparten tres ejes estructurales, que son formación de talento y capital humano avanzado; infraestructura científica y tecnológica de alto nivel; y gobernanza moderna, basada en principios de ética, inclusión, descentralización y sostenibilidad

El evento contó también con la presentación de casos de éxito nacionales, un saludo internacional de reconocidos científicos, y la activación simbólica de la escultura “Del Cochayuyo al Fotón”, que representa la convergencia entre la naturaleza, la creatividad científica y la innovación tecnológica.

Tras la ceremonia, se inauguró la feria ChileEmergente 2025–2035, que reúne a más de 10 módulos interactivos de empresas, universidades y centros de investigación, ofreciendo a la ciudadanía una experiencia directa con aplicaciones reales de la biotecnología y la tecnología cuántica.

Con estas estrategias, Chile reafirma su compromiso con un futuro donde la ciencia sea motor de desarrollo sostenible, competitivo y justo, fortaleciendo capacidades nacionales y abriendo oportunidades en sectores productivos estratégicos.