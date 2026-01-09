Congreso Futuro 2026: todo lo que debes saber sobre la edición que celebra 15 años de pensamiento

A solo tres días de su inicio, Congreso Futuro 2026 afina los últimos detalles de una edición histórica que conmemora 15 años como el principal encuentro de divulgación científica y reflexión interdisciplinaria de Latinoamérica. El evento se desarrollará del 12 al 17 de enero, con actividades presenciales en Santiago, presencia en todas las regiones del país y transmisión abierta para Chile y el mundo.

Bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”, esta versión reunirá a más de 120 expositoras y expositores nacionales e internacionales, convocando a la ciudadanía a reflexionar sobre los grandes desafíos contemporáneos desde la ciencia, la tecnología, la filosofía, la política, la cultura y las artes.

La sede central será el Centro Cultural CEINA, en la Región Metropolitana, junto a una amplia programación digital y territorial en todo el país.

Entre los hitos de esta edición destaca la participación de tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian (Estados Unidos), Premio Nobel de Fisiología o Medicina; Jack Szostak(Estados Unidos), Premio Nobel de Química; y Rattan Lal (India / Estados Unidos), Premio Nobel de la Paz como parte del IPCC, junto a referentes globales en inteligencia artificial, neurociencia, biotecnología, cambio climático, derechos humanos, educación, urbanismo y cultura.

En este marco, Congreso Futuro 2026 incorpora espacios especialmente diseñados para profundizar debates clave de la época. Como es el caso de la II Cumbre de Filosofía, que se realizará el 13 de enero de 2026, entre las 19:00 y las 21:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes (Av. Apoquindo 3300). La cumbre reunirá a ocho pensadores y pensadoras provenientes de distintas tradiciones intelectuales, disciplinas y geografías, construyendo un diálogo plural en torno a los impactos culturales, éticos y políticos de la inteligencia artificial, la biotecnología, la crisis de sentido, la desinformación y las transformaciones de la subjetividad contemporánea. Participan Andrea Colamedici (Italia), Shigeru Taguchi(Japón), José María Lassalle (España), Dominique Lestel (Francia), Renata Salecl(Eslovenia), Maurizio Ferraris (Italia) e Ingrid Guardiola (España).

La programación incluye además la I Cumbre del Futuro del Trabajo, que se realizará el 16 de enero de 2026, entre las 18:00 y las 20:00 horas en CEINA, y que abordará cómo la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos productivos están reconfigurando el empleo, la productividad y el bienestar a escala global. El encuentro reunirá a voces influyentes de la economía, la gestión, la academia y la justicia epistémica para analizar los riesgos y oportunidades de esta transformación, poniendo en el centro preguntas sobre equidad, inclusión y el tipo de humanidad que se busca preservar en medio de esta revolución tecnológica. La cumbre será moderada por Denisse Goldfarb (Chile) y contará con la participación de Raffaella Sadun (Italia), Georgios Petropoulos (Grecia), Mark Graham (Reino Unido), Will Stronge (Reino Unido), Anasuya Sengupta (India) y Pinar Ozcan (Turquía).

A estas instancias se suma una robusta programación de actividades paralelas que amplían la experiencia de Congreso Futuro 2026 más allá del escenario principal. Durante toda la semana, el público podrá participar en conversatorios temáticos, seminarios especializados y encuentros interdisciplinarios, donde se abordarán asuntos como educación e inteligencia artificial, ciudades inteligentes, cooperación internacional, gobernanza anticipatoria, futuro del trabajo, ciencia ficción, seguridad, democracia digital, derechos humanos, océanos y acuicultura, entre otros.

Junto a ello, Congreso Futuro desplegará una feria de innovación y experiencias interactivas, con stands de universidades, centros de investigación, organismos internacionales y empresas tecnológicas, donde las y los asistentes podrán explorar desarrollos en inteligencia artificial, realidad virtual y mixta, astronomía, salud mental, movilidad eléctrica, exploración espacial y ciencia antártica. La programación incluye además sesiones de preguntas y respuestas (Q&A) con expositores internacionales, talleres participativos y demostraciones en vivo.

Creado en 2011, Congreso Futuro es organizado por el Senado de Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Fundación Encuentros del Futuro, la Academia Chilena de Ciencias y las universidades del país. En 2026, llega a sus 15 años consolidado como una plataforma de diálogo entre conocimiento y ciudadanía, con una creciente proyección internacional tras la reciente realización de su primera edición iberoamericana en Madrid.

Congreso Futuro es un evento gratuito y abierto a todo público. Las entradas gratuitas y programación completa se encuentran disponibles en congresofuturo.cl.