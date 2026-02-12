Este podría ser el herbívoro más antiguo jamás descubierto

Un grupo de científicos encontró el fósil de una criatura que vivió hace unos 307 millones de años y que podría ser el vertebrado herbívoro terrestre más antiguo jamás descubierto, detalla un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution.

El cráneo de este animal llamado Tyrannoroter heberti, encontrado en Nueva Escocia (Canadá), aporta pistas clave sobre cómo evolucionaron las primeras dietas vegetales en tierra firme.

Su nombre significa “excavador tirano”, porque se asume que era relativamente grande para su época y que excavaba madrigueras. El resto del nombre honra al investigador Brian Hebert, quien halló el fósil en un acantilado rocoso de la isla de Cabo Bretón.

Los herbívoros aparecieron antes de lo que se pensaba

El animal vivió durante el Periodo Carbonífero, cuando extensos bosques cubrían gran parte del planeta. Su descubrimiento muestra que los ecosistemas terrestres dominados por herbívoros surgieron mucho antes de lo que se pensaba.

“Significa que los componentes esenciales de los ecosistemas terrestres que reconocemos hoy —dominados por herbívoros— han existido y se han mantenido desde el Periodo Carbonífero”, afirma el coautor y paleontólogo Arjan Mann, del Field Museum de Chicago.

Cómo era Tyrannoroter heberti

Aunque parecía un dinosaurio o un reptil, T. heberti pertenecía a los microsaurios, un antiguo grupo de vertebrados de cuatro patas llamados tetrápodos.

Su cráneo de unos 10 cm era muy robusto, e indicaría que el animal medía cerca de 30,5 cm de largo y tenía un cuerpo similar al de un escinco de lengua azul (Tiliqua scincoides).

Los investigadores examinaron el interior de su cráneo mediante tomografía computarizada y descubrieron docenas de dientes cónicos en el paladar. Su cabeza triangular permitía alojar grandes músculos en las mejillas, y su boca contenía dientes especializados para triturar y moler plantas duras.

“Los rasgos que indican herbivoría incluyen su hocico inclinado hacia abajo —angulado de forma óptima para cortar plantas bajas—, grandes cavidades para albergar potentes músculos para procesar plantas y, lo más importante, una boca llena de campos dentales opuestos: uno en el paladar que encaja con otro en la mandíbula inferior”, explica la autora y paleontóloga Hillary Maddin, de la Universidad de Carleton en Ottawa.

Un paso clave en la evolución de las dietas

Los tetrápodos evolucionaron a partir de peces con aletas carnosas hace unos 375 millones de años. Los primeros eran carnívoros, pero con el tiempo algunos comenzaron a alimentarse de insectos y luego de plantas.

T. heberti “es el vertebrado terrestre herbívoro más antiguo y completo que muestra adaptaciones para procesar material vegetal con alto contenido de fibra”, indica Mann.

Otro animal de la época, Melanedaphodon, consumía plantas blandas e insectos, pero T. heberti estaba mejor adaptado para procesar vegetación dura. Comer insectos pudo haber sido un paso evolutivo previo hacia la herbivoría.

Qué revela el hallazgo sobre la vida antigua

Durante décadas se creyó que los verdaderos herbívoros vertebrados aparecieron hacia el final del Carbonífero, hace unos 299 millones de años. Este descubrimiento sugiere que la diversificación ocurrió antes y más rápido.

“Los vertebrados se diversificaron en nichos modernos —incluida la herbivoría— mucho más rápidamente de lo que pensábamos”, señala Maddin.

El estudio “refuerza la idea de que la insectivoría probablemente fue una preadaptación para la herbivoría, y que al comer insectos herbívoros tempranos, los tetrápodos adquirieron secundariamente la flora intestinal necesaria para procesar material vegetal”, concluye Mann.