Chile se integra al inicio de flujo de datos del Observatorio Rubin a través de la plataforma ALeRCE

Con el inicio del primer flujo de datos científicos del Observatorio Vera C. Rubin, comienza una nueva etapa para la astronomía mundial basada en el análisis de grandes volúmenes de datos, informó la Universidad de Concepción.

En este contexto, ALeRCE, una plataforma científica desarrollada en Chile, inicia la recepción y visualización de estas alertas astronómicas, posicionando al país como un actor activo en la ciencia de datos astronómicos a nivel global.

El Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Cerro Pachón, Región de Coquimbo Chile, generará millones de alertas por noche sobre fenómenos astronómicos variables y transitorios. Para gestionar este volumen sin precedentes de información, el observatorio opera con un ecosistema internacional de brokers científicos. ALeRCE es uno de los siete brokers seleccionados a nivel mundial, y el único desarrollado en Chile.

ALeRCE (Automatic Learning for the Rapid Classification of Events) es una plataforma de ciencia aplicada que utiliza herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos para clasificar, priorizar y visualizar alertas astronómicas en tiempo casi real, facilitando el acceso y uso de estos datos por la comunidad científica internacional.

“El inicio del flujo de datos del Rubin Observatory marca un cambio de paradigma en la astronomía. ALeRCE permite que estos datos masivos se transformen en información científica utilizable, contribuyendo directamente al estudio del universo dinámico”, destacan desde el proyecto.

Este hito consolida a ALeRCE como una plataforma científica de alcance mundial desarrollada desde Chile, que no solo recibe datos de uno de los observatorios más avanzados del planeta, sino que también aporta capacidades clave para su análisis y visualización.

ALeRCE es un proyecto colaborativo impulsado por el Instituto Milenio de Astrofísica (MAS), el Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Data Observatory y la Universidad de Concepción (UdeC), integrando conocimiento en astronomía, ingeniería, ciencia de datos y desarrollo tecnológico.

Con esta contribución, Chile refuerza su rol estratégico en la astronomía global, avanzando desde la observación del cielo hacia la generación de conocimiento científico a partir de datos, en colaboración con comunidades científicas de todo el mundo.