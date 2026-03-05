Desvelan secretos del sexo entre neandertales y los sapiens

Una investigación de 2010 comprobó que los sapiens y los neandertales se cruzaron hace millones de años. Un cruce de especies bien documentado desde entonces. La mayoría de las personas actuales, de hecho, tiene algún ancestro neandertal, reflejado en fragmentos de su ADN.

Sin embargo, hay poco o nulo rastro de estos ancestros evolutivos en el cromosoma X (las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres, uno X y otro Y). Si los humanos modernos y los neandertales tuvieron hijos juntos, ¿por qué apenas hay rastro neandertal en nuestro cromosoma X?

Se asumía que esto era resultado de la selección natural: los expertos plantearon la hipótesis de que esos genes eran biológicamente “tóxicos” para los humanos y que con el tiempo fueron eliminados por selección natural.

Pero un nuevo estudio publicado en la revista académica Science sostiene haber resuelto el misterio. Investigadores genetistas de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, sugieren que el fenómeno tiene un origen más social y que en realidad fue el resultado de “preferencias de apareamiento de larga data”.

Los neandertales se apareaban con mujeres sapiens

Según los resultados de su investigación, los hombres neandertales y las mujeres sapiens tenían una particular inclinación a aparearse. Los machos humanos, en cambio, no solían aparearse con las neandertales. Eso explicaría el rastro genético que el cruce entre el Homo sapiens y el Neandertal habría dejado tanto en nuestra especie como en la de esta última. Y prueba que ambas especies no eran biológicamente incompatibles (o el ADN no habría sobrevivido en sus cromosomas X). Para los autores, la explicación más plausible es el cruce entre especies con sesgo sexual.

En su análisis, el equipo encontró una abundancia de ADN humano moderno en el cromosoma X de los neandertales, justo lo contrario de lo que se observa en sapiens. El flujo genético “se produjo predominantemente entre machos neandertales y hembras humanas anatómicamente modernas”, explicó Alexander Platt, investigador científico sénior del estudio.

Las hembras tienen dos cromosomas X y los machos neandertales tienen uno. Si ambos se cruzaban con mayor frecuencia, más cromosomas X humanos entrarían en el acervo genético neandertal. En cambio, menos cromosomas X neandertales terminarían en las poblaciones humanas. Para los autores, los resultados de su estudio muestran que la evolución no fue solo “una batalla de genes fuertes contra genes débiles”, sino que también es el producto de las interacciones sociales que esculpieron nuestro genoma.

¿Preferencia o sexo forzado?

Los investigadores dicen que ahora esperan analizar el desarrollo de este patrón de apareamiento. Entre las posibilidades figura investigar las dinámicas de género dentro de la sociedad neandertal o los hábitos de migración: por ejemplo, quizá era más probable que los machos abandonaran sus sociedades mientras las hembras permanecían con sus familias.

En declaraciones a Efe, el paleogenetista del Instituto de Biología Evolutiva (IBE) español Carles Lalueza-Fox afirma que la hipótesis del estudio “podría tener sentido en el marco de una población en declive como los neandertales”, en la que tuvieran dificultades para encontrar parejas reproductivas. Sin embargo, el paleogenetista español no descarta “que hubiera otros mecanismos superpuestos, incluyendo factores culturales”.

El porqué sigue siendo, no obstante, desconocido: ¿los neandertales y las humanas sapiens se atraían o la violencia y la coerción podrían haber estado implicadas? “No tenemos forma de saber si este fue un escenario de conflicto”, afirma Sarah Tishkoff, genetista de la Universidad de Pensilvania y autora principal del estudio, señalando que la interacción también podría haber sido pacífica.