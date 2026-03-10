Del laboratorio al mercado: la hoja de ruta de Lincolao para un ecosistema científico competitivo

Este lunes la futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el próximo subsecretario del ramo, Rafael Araos, se reunieron con la comunidad académica en la Universidad Católica de Chile. A un día de asumir la cartera, la próxima secretaria de Estado anticipó la hoja de ruta que buscará implementar durante los próximos cuatro años. En ese sentido, recalcó que junto a su equipo buscarán que la ciencia, la tecnología y la innovación dejen de ser una actividad aislada para convertirse en el motor del crecimiento económico de Chile.

La futura ministra aseguró que junto a su equipo ya trabajan en un plan de trabajo, sin embargo, no dio los detalles de las etapas de este. A través de preguntas formuladas por los académicos que estaban presentes en la antigua biblioteca de la Facultad de Derecho, Lincolao relató su recorrido profesional, desde su infancia en Maipú hasta el desarrollo de su carrera en Estados Unidos.

“El día de mañana llegamos al ministerio con un plan, no es perfecto, tenemos que afinarlo, pero hemos tenido la fortuna de escuchar muchísimo de comunidad científica y de la comunidad empresarial, tecnológica”, aseguró la próxima ministra.

Lincolao es profesora y confundadora de Phone2Action y BuildWithin. En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó “Titán de la tecnología”.

Estudió Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena, con doctorado en Estudios de Política de la Universidad de George Washington. Fue administradora de la membresía y la divulgación en una organización nacional de defensa, dirigiendo cientos de campañas en Estados Unidos, además de directora y superintendenta asistente de una agencia en Washington D. C., siendo nombrada miembro del gabinete ejecutivo del alcalde Adrian Fenty en la capital estadounidense.

Mientras que Rafael Araos es médico cirujano por la Universidad de Los Andes, con especialidad en medicina interna, además de enfermedades infecciosas. Fue consultor de la OMS y jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal en 2020.

Empleabilidad y financiamiento

Para Lincolao, el problema del financiamiento no es solo la falta de recursos, sino también la desconexión entre los investigadores y los sectores productivos. Su propuesta busca integrar la ciencia en una estrategia nacional que atraiga inversión extranjera y potencie el producto interno

Al respecto, la ministra entrante señaló: “Lo que pasa con la precariedad es un síntoma de que el investigador no está en el eje y en el flujo de crecimiento económico, está aislado, trabaja de forma aislada y nosotros como ministerio lo que podemos es hacer que el investigador, todos los investigadores, sean parte de este ecosistema de crecimiento económico donde la inversión extranjera, la inversión local, la compra de sus productos sea mucho más ágil y evitar tener esos problemas de precariedad y de fondo, porque, al llegar el dinero, los recursos surten de muchísimas partes”.

Por su parte, Rafael Araos enfatizó la necesidad de superar las asimetrías territoriales y hacer que el sistema sea capaz de asegurar financiamiento mediante la competitividad.

El próximo subsecretario propone “vestir” a los investigadores con herramientas que les permitan ganar concursos internacionales, señalando que su meta es “tratar efectivamente de hacer más competitivo el sistema y que de aquí a dos años tengamos eso”, más allá de centrarse solo en el indicador de gasto actual en ciencia, pese a que Chile invierte apenas alrededor del 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, una cifra que es siete veces menor que el promedio de los países de la OCDE.

“Tenemos una máquina andando que tiene que seguir funcionando, tanto la revisión de fondos que están en curso, el concurso de nuevos fondos, la asignación, etcétera. Hay una cantidad de trabajo que es de joyería, que es muy frágil, cualquier input externo es para nosotros clave que pueda transicionar sin problemas. Entonces, nuestra primera tarea va a ser mantener lo mejor posible lo que tenemos, por supuesto con la claridad de que todo lo tenemos que examinar y tratar de mejorar”, afirmó Araos.

La inserción laboral de los investigadores es una preocupación central para las autoridades entrantes. Lincolao, basándose en modelos internacionales como el de Suiza y Alemania, propone romper con la educación puramente secuencial y fomentar una “danza” entre la universidad y el sector privado.

“Hay que pensar en el título de doctorado no como un fin o una meta o algo tan estático, sino como un elemento más de la trayectoria, un perfil personal que no se acaba nunca, porque el conocimiento y la captura del conocimiento no se acaban con el doctorado. Yo creo que en esa parte ser pragmático y estar muy cerca de los problemas de la sociedad, de los problemas donde la gente lo está pasando mal, es la mejor manera de tener un trabajo muy bueno en el mundo privado o en combinación con el mundo privado”

Araos complementó esta visión señalando que el rol del ministerio será “habilitar al ecosistema científico-tecnológico” para que pueda competir “cabeza a cabeza” con los grandes centros del mundo, lo que naturalmente abrirá nuevos puestos de trabajo y atraerá recursos.

Inteligencia artificial

Frente al avance de la inteligencia artificial (IA), la futura ministra fue tajante: la gobernanza ética es importante, pero no puede paralizar la innovación frente a una carrera que avanza a “pasos luz”.

Lincolao instó a la comunidad científica a adoptar estas herramientas de inmediato, recomendó el uso de una aplicación de IA y se mostró a favor de las transformaciones tecnológicas que están ocurriendo en el mundo.

“La gobernanza importa, pero lo que yo les aconsejo es que hay una carrera, esa carrera no es con nosotros mismos, es con el avance de la IA, que no nos paralice, porque en este momento la mayoría de los países que están avanzando no están siendo paralizados por la sobrerregulación”, aseguró.

Además, Lincolao destacó que la IA está devolviendo el protagonismo a las ciencias sociales y humanidades, ya que hoy el desarrollo de software depende de entender problemas humanos y saber escribir en lenguaje natural. Bajo la consigna “Bring the sexy back to social sciences”, explicó que el 70% de la creación de tecnología hoy reside en la capacidad de comprender las frustraciones de los usuarios y redactar documentos complejos.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.