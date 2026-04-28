La costa de Guanaqueros sorprendió con fenómeno natural de bioluminiscencia

Varias imágenes del fenómeno de bioluminiscencia en la playa de Guanaqueros, en la región de Coquimbo, fueron captadas el Centro Científico CEAZA, que logró documentar el brillante resplandor azul que sorprendió a visitantes y residentes de la zona.

El hecho ocurrió el domingo 19 y lunes 20 de abril de 2026 y fue documentado por la diseñadora del CEAZA, Janina Guerrero.

De acuerdo con Víctor Aguilera, investigador en oceanografía del CEAZA, este fenómeno corresponde a la presencia de microorganismos marinos, probablemente dinoflagelados del género Noctiluca, capaces de emitir luz mediante un proceso químico natural.

“La bioluminescencia se produce por la oxidación de la luciferina, catalizada por la enzima luciferasa, generando una luz fría de tonalidad azul que se propaga con facilidad en el océano”, explicó.

El especialista detalló que estos organismos forman parte del fitoplancton y, en su mayoría, son autotróficos, es decir, realizan fotosíntesis. Sin embargo, también existen especies con comportamientos mixtos que pueden alimentarse de otras presas.

La aparición masiva de estos microorganismos, conocida como “floración” o bloom, depende de factores como la disponibilidad de nutrientes, la estabilidad de la columna de agua y la baja presencia de depredadores. Estas condiciones suelen darse con mayor frecuencia en zonas costeras y bahías, donde la productividad biológica es más alta que en el océano abierto.

Aunque este tipo de eventos es más común durante el verano, Aguilera indicó que no es inusual observarlos hacia finales de la temporada estival e inicios del otoño, especialmente cuando los cambios en las condiciones del mar favorecen la proliferación de dinoflagelados. El fenómeno, además de su atractivo visual, permite comprender mejor la dinámica de los ecosistemas marinos y la importancia del fitoplancton en la vida oceánica.