El tiburón fantasma, la esponja carnívora y otras 1.100 especies marinas descubiertas en solo un año

Entre las criaturas identificadas se encuentran un tiburón fantasma de aguas profundas, un gusano poliqueto que vive en un “castillo de cristal”, así como cangrejos, erizos de mar y anémonas, entre otros.

Y aunque el número de hallazgos resulte sorprendente, se estima que aún quedan por descubrir 90% de las especies oceánicas.

“Estos descubrimientos son solo una gota en el océano”, declaró Oliver Steeds, director de Ocean Census, a la BBC.

“Se cree que existen hasta dos millones de especies en el océano. Nosotros hemos descubierto más de 250.000”, señaló.

Se trata de una estimación conservadora, según le dijo a la BBC Michelle Taylor, jefa científica de Ocean Census.

El descubrimiento de nuevas especies, contó, es una parte relativamente habitual del estudio de zonas inexploradas con nuevas tecnologías.

Además, se siguen realizando descubrimientos en áreas que se considerarían ya muy exploradas, señaló, ejemplificando con el hallazgo de una nueva especie de camarón cerca de Marsella (Francia) y un molusco frente a la costa británica.

Los hallazgos del último año representan el mayor número de descubrimientos realizados en un periodo de 12 meses por el Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, la mayor iniciativa mundial para acelerar la exploración de las aguas del planeta, que ya cumple su tercer año.

Las 1.121 del último año son un aumento considerable respecto a las 866 del periodo anterior.

Equipos internacionales emprendieron 13 expediciones a través de algunos de los rincones más extremos e inexplorados del planeta. Desde lugares como Japón y el Mar del Coral, frente a la costa de Australia, hasta Papúa Nueva Guinea, las Islas Sandwich en el Atlántico Sur y la Antártida.

Viajaron a profundidades extraordinarias de hasta 6.575 m, más que la altura del campamento base del Everest, en Nepal.

Pero estos entornos extremos plantean desafíos.

La profundidad media del océano es de unos 3.682 m y, cuanto más profundo se desciende, mayor es la presión, que aumenta aproximadamente una atmósfera por cada 10,06 m de descenso, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Entonces, ¿cómo sobrevive la vida marina a esas profundidades?

“Han evolucionado para vivir allí, por lo que sus estructuras celulares han evolucionado para existir bajo esa presión. Así que para ellos, no se siente como presión, sino como nos sentimos nosotros en nuestro cómodo entorno terrestre”, explicó Taylor.

El gusano en un castillo de cristal

Una de las criaturas recién identificadas fue el gusano castillo de cristal, o Dalhousiella yabukii.