Tematizando la afrodescendencia en contexto de antinegritud: aportes desde la educación antirracista

En 2019, a través de la Ley N° 21.151, el Estado chileno otorgó reconocimiento legal al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, y se estableció el 3 de diciembre como el día oficial para conmemorarlo.

Este reconocimiento legal refiere a descendientes de aquellas personas africanas que durante el período colonial se vieron sometidas a la migración forzada, en el marco de la trata transatlántica de esclavos, y que en Chile se asentaron mayoritariamente en lo que es hoy es el Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota.

Sin duda, la ley hace visible una realidad largamente negada y representa un avance en términos de reconocimiento de derechos y de la diversidad racial en el país. No obstante, es relevante detenerse a pensar también en las realidades de aquellas personas afrodescendientes que son migrantes internacionales o hijos de migrantes.

El Censo de población del año 2024 incluyó una pregunta sobre la afrodescendencia, y cerca de 174 mil personas se consideraron pertenecientes a un pueblo afrodescendiente (por ejemplo, afrochileno/a, moreno/a de Azapa o negro/a, entre otras categorías de respuestas posibles). De ellas, cerca de un 62% corresponde a población afrodescendiente nacida en Chile y cerca de 38% corresponde a población afrodescendiente inmigrante internacional.

La investigación ha mostrado ampliamente que las personas afrodescendientes en Chile sufren o están expuestas a sufrir racismo. Si bien existen varios tipos de racismo, aquí cobra relevancia particularmente el racismo antinegro y la violencia que se ejerce en contra de las corporalidades que han sido racializadas como “negras”.

La antinegritud está en el centro de los proyectos raciales, políticos y económicos de los socialmente poderosos y puede contener, además de la violencia física y palpable, una violencia epistemológica (Martin, 2019), que da lugar a una deshumanización discursiva que plantea como natural una supuesta inferioridad intelectual de las personas negras.

Un informe recientemente publicado por el sociólogo de origen puertorriqueño Agustín Laó-Montes (2025) plantea que el término “antinegritud” se utiliza ahora en la retórica del activismo y en el discurso académico para referirse a la especificidad del racismo antinegro, o como una categoría para conceptualizar los modos particulares de deshumanización y las formas de violencia que caracterizan la condición negra en el mundo moderno-colonial (Jung y Vargas, 2021, citados en Laó-Montes 2025).

Es importante en este punto recordar que el racismo es una construcción social que proviene de la época colonial, y que las creencias vinculadas al racismo se establecieron porque eran funcionales a los poderes coloniales, pero que no hay absolutamente ningún argumento científico ni de otro tipo para justificar las jerarquizaciones y violencias que el racismo ha establecido. Y aun así, las sociedades modernas traen el racismo de fábrica… lo que hace tan relevante que todes nos formemos en antirracismo.

Desde el Núcleo Milenio MRACE, que este 2025 ha estado trabajando en Temuco y en Santiago con varios liceos y escuelas en torno a educación antirracista, invitamos a considerar este 3 de diciembre como una oportunidad para reflexionar sobre esta temática.

En ese marco, junto a la destacada académica y activista estadounidense Christine Sleeter, realizaremos el seminario “Conversaciones sobre afrodescendencia, interculturalidad y antirracismo” este miércoles 3 de diciembre, de 9.30 a12.30 hrs, en MIDE UC.