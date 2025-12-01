Seminario “Conversaciones sobre afrodescendencia, interculturalidad y antirracismo”

MIDE UC, Campus San Joaquin, Vicuña Mackenna 4860, Metro San Joaquín.

Miércoles 3 de diciembre – 9:30 a 12:30 horas.

Desde el Núcleo Milenio MRACE, que este 2025 ha estado trabajando en Temuco y en Santiago con varios liceos y escuelas en torno a educación antirracista, se invitamos a reflexionar sobre esta temática.

En el seminario participará la destacada académica y activista estadounidense Christine Sleeter, profesora emérita de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de California en Monterey Bay, donde fue miembro fundadora del cuerpo docente. Anteriormente fue miembro del cuerpo docente del Ripon College y de la Universidad de Wisconsin-Parkside.

Se ha desempeñado como profesora visitante en varias universidades, entre ellas la Universidad Estatal de San Francisco, la Universidad de Maine, la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad Victoria de Wellington y la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España.

Fue presidenta de la Asociación Nacional para la Educación Multicultural y vicepresidenta (División K) de la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa. Su investigación se centra en la educación multicultural antirracista, los estudios étnicos, la formación docente y la historia familiar crítica.