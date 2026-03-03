“Nouvelle vague”: el homenaje de Richard Linklater a una obra revolucionaria

En 1960, un joven Godard de apenas veintiocho años filmó Sin aliento, obra fundacional que transformaría para siempre el lenguaje cinematográfico. En un contexto en el que François Truffaut con Los 400 golpes (1959) y Claude Chabrol con Le Beau Serge (1958) ya habían dado el salto de la crítica a la realización, Godard, al igual que ellos y para no quedarse atrás, decidió experimentar radicalmente. Así, impulsado por el espíritu crítico cultivado en la prestigiosa Cahiers du Cinéma, nació la llamada Nouvelle Vague, uno de los movimientos más influyentes en la historia del cine en el que un grupo de jóvenes cineastas revolucionarios se rebeló contra el cine de estudio prefabricado y defendió una nueva concepción artística basada en la política de autor.

Con Sin aliento, Godard subvirtió las convenciones narrativas y formales del cine clásico: rodó sin un guion definitivo, utilizó cámara en mano, luz natural y un montaje disruptivo que introdujo los famosos jump cuts, donde en lugar de cortar escenas enteras, decidió cortar fragmentos dentro de una misma toma. Su célebre afirmación “todo lo que se necesita para hacer una película es una chica y una pistola”, condensaba una ética de libertad creativa y una voluntad explícita de ruptura con el aparato industrial. Se trataba de un alejamiento consciente del canon, de su academicismo y de las reglas impuestas por el cine comercial. Frente a ello, optaron por la improvisación, la digresión y una cierta anarquía productiva, entendidas no como carencias, sino como auténticos principios estéticos.

Es precisamente ese caos fértil del rodaje lo que Linklater reconstruye en Nouvelle Vague. Lejos de limitarse a la recreación histórica, el director estadounidense propone un ejercicio de metacine que reflexiona sobre el acto mismo de filmar. La elección del blanco y negro, el formato 4:3, el uso de ópticas antiguas y una textura granulada restablecen materialmente la atmósfera visual de la época. Sin embargo, Linklater no imita mecánicamente los procedimientos de Godard: prescinde de los jump cuts y opta por una fluidez más acorde con su propio estilo. El resultado no es nostalgia, sino una operación estética e intelectual destinada a sumergirnos en aquel momento de inconformismo cinematográfico.

El paralelismo entre Linklater y Godard no es fortuito. A lo largo de su filmografía desde Slacker hasta la trilogía Before y Waking Life, el cineasta estadounidense ha demostrado una clara inclinación por el diálogo como núcleo estructurante del relato, así como una dimensión filosófica y dialéctica que remite, en su origen, al cine del autor francés. Esto evidencia, al menos en parte, la profunda influencia que Godard ejerce como referente fundamental en la obra de Linklater. En ese sentido, Nouvelle Vague puede leerse como un gesto de gratitud artística: no solo hacia Godard, sino hacia la idea misma de un cine concebido sin ataduras, impulsado por la libertad y el amor al medio.

El trabajo de casting resulta particularmente notable, por ello, sorprende e incluso resulta injusto que no haya sido considerado en la nueva categoría de los Oscar dedicada al mejor casting. Sin recurrir a figuras de fama masiva, la película logra una sorprendente semejanza física con los personajes: de Jean-Paul Belmondo a Truffaut, las caracterizaciones impresionan por su precisión. Guillaume Marbeck ofrece una interpretación extraordinaria de Godard, que a mi juicio supera incluso la de Louis Garrel en la obra de Hazanavicius. Marbeck no solo captura su mordacidad, su pose de distanciamiento y su inclinación por la pedantería, sino que lo hace desde un lugar de afecto crítico, logrando un retrato complejo y matizado del cineasta. No se trata de una caricatura, sino de una representación cariñosa que lo muestra como un joven impulsivo, errático y visionario. Asimismo, la interpretación de Zoey Deutch como Jean Seberg transmite con sutileza la tensión de una actriz formada en el clasicismo estadounidense enfrentada al vértigo creativo de un rodaje al estilo Godard.

La película amplía su horizonte con la aparición de figuras emblemáticas de la época como Rohmer, Truffaut, Chabrol, Bresson, Rivette, Agnès Varda, Jacques Demy, Melville e incluso Rossellini, cuya influencia fue decisiva en la gestación del movimiento. De este modo, Nouvelle Vague se convierte en un vibrante retrato de la vida cultural parisina y del espíritu de amistad, audacia e imaginación que definió a aquella generación.

Linklater construye una sátira elegante que evita la idealización. Su Godard no es el intelectual solemne canonizado por la historia, sino un “criminal” del cine tal como se lo conocía: alguien que improvisa, que toma ideas sobre la marcha, que escribe sus guiones en servilletas instantes antes de filmar y que confronta sin reparos a productores y colaboradores. Al bajarlo del pedestal, la película lo humaniza y, paradójicamente, potencia su legado, pero desde una óptica juguetona y burlesca: la de un joven impulsivo que quería crear algo y aún no sabía del todo cómo hacerlo.

El filme recuerda que las grandes transformaciones artísticas no requieren presupuestos monumentales, sino una visión clara y una relación lúdica con el oficio. No es exagerado afirmar que autores contemporáneos de la talla de Martin Scorsese o Quentin Tarantino deben a Godard parte sustancial de su lenguaje visual y narrativo.

Ojalá esta obra apasionada y hermosa contribuya a acercar a nuevas generaciones al universo godardiano y a la vastedad de su legado. Resulta curioso que la película más “francesa” del año haya sido realizada por un cineasta estadounidense, sin embargo, pocas veces un homenaje ha tenido tanta autenticidad. Nouvelle Vague es, quizás, una película de cinéfilos para cinéfilos: un acto de amor cinematográfico que conmueve y reivindica la libertad creadora como esencia del arte.