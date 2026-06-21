Lamentan fallecimiento de ilustrador Rufino

El escritor Jorge Montealegre lamentó este domingo el fallecimiento del ilustrador Alejandro Montenegro, más conocido como Rufino.

“Los anteojos negros con que Rufino caracterizó a los Civiles No Identificados (CNI), más acá de la sátira, hoy son anteojos de luto”, manifestó el escritor.

El autor se enteró este sábado de que Montenegro había fallecido en abril. Rufino tenía problemas económicos y de salud. Según el Registro Civil, su deceso ocurrió el 2 de abril.

“Noticia tardía y muy triste. Sabíamos de su aislamiento y lo respetábamos, hasta que sin tener señales de vida golpeamos a su puerta y nos enteramos de su ausencia definitiva. Rufino merecía más reconocimiento y compañía”, señaló Montealegre.



“Tremenda tristeza”

También lamentó su fallecimiento el dibujante Hernán Vidal, conocido como “Hervi”, quien lo conoció en la revista Hoy en 1975.

“Una tremenda tristeza porque compartimos con Rufino una larga trayectoria de de trabajo y de conocimiento mutuo. La verdad es que él fue el que me inspiró mucho en cuanto a ir atreviéndonos a hacer cosas con más contenido crítico en las caricaturas. Él fue el primero que empezó a hacer caricaturas alusivas al régimen represivo de la dictadura”, señaló a El Mostrador.

“Desde el comienzo fue el que me alentó a a seguir por este mismo camino, y fuimos durante todos estos años, desde el año 75, que se fundó la revista ‘Hoy’, hasta el fin de la existencia de esta publicación, que estuvimos codo a codo alentándonos a seguir haciendo caricaturas cada vez más incisivas con respecto al al régimen”.

Además señaló que tras el retorno de la democracia se hizo más difícil colaborar con ese tipo de trabajo, porque, además, habían ya surgido muchas publicaciones de estas mismas características.

“Una pena el habernos despedido así”, lamentó.

Trayectoria

Los dibujos humorísticos de Rufino dan cuenta con espíritu satírico de la historia sociopolítica reciente de Chile. La dictadura cívico-militar y la transición a la democracia la recogen sus ilustraciones perspicaces e irónicas que publicó principalmente -entre 1976 y 1990- en la revista Hoy, de la cual fue socio fundador, diagramador y director de arte. Además de dibujante humorístico.

También colaboró en Ercilla y los diarios Las Ultimas Noticias, La Nación. Publicó los libros “Pssst…” (1983), “Rufino ataca de nuevo” (1986) y “Civiles no Identificados” (2009).

Hizo libretos para programas humorísticos de televisión (“De chincol a jote”, “los Toppins”) y para el café concert de Maitén Montenegro “Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, entre otros” (con la cacofónica firma de Montenegro-Montealegre-Montenegro).

Alejandro Montenegro adoptó el nombre de su abuelo materno como seudónimo. Estudió en la Escuela de Publicidad de la Universidad Técnica del Estado. Participó en exposiciones (Buenos Aires, Río de Janeiro, París, Museo de Bellas Artes); tuvo premios (el de la Sociedad Interamericana de Prensa (1986) “Pedro Joaquín Chamorro” y el premio “Jorge Délano, Coke” a la trayectoria en el humor, del Instituto de Estudios Humorísticos.

“El humor de Rufino contribuyó a que la ciudadanía le perdiera el miedo a la dictadura, cuando había que tener coraje para reírse de la dictadura”, manifestó Montealegre.

“Él y sus otros colegas, planamente identificados (Hervi, Guillo, Palomo, Mico, El Gato y otros) son héroes civiles de la resistencia democrática. Merecen mayor reconocimiento y consideración, especialmente en estos días en que imitan sus dibujos con inteligencia artificial y nos enteramos tardíamente de sus destinos”, concluyó.