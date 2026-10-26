Koljós, de Emmanuel Carrère: la historia de una familia y un continente

Historia, personajes y lugares

La novela “Koljós” del escritor francés Emmanuel Carrère (París, 1956), nos presenta una historia familiar que arranca con el homenaje de Estado, encabezado por el mismo Presidente de Francia Emmanuel Macron, a Hélène Carrère d’Encausse (de soltera Hélène Zourabichvili), madre del autor, fallecida víctima de un cáncer, reputada miembro de la Academia Francesa y especialista en la historia de la Unión Soviética.

Dentro de la novela también podemos ver al padre del autor como un actor secundario, una especie de satélite de su mujer, figura consagrada de por vida a la adoración de su esposa, la madre de Carrère y sus dos hermanas, por la que, “fluían todos los ríos de Europa entre el Volga y el Rin”, al decir del mismo Macron en el homenaje de Estado a la historiadora, en cuya familia podemos encontrar “príncipes rusos, barones bálticos, un general prusiano”, junto a un largo etc. de aristócratas y otras personalidades de alta investidura.

Sin bien es cierto que los personajes son tremendamente importantes dentro del texto: los padres, las hermanas, tías, tíos, abuelos y otros antepasados del autor; también lo son las distintas locaciones que aparecen en el libro: Georgia, Francia, La Unión Soviética y posterior Rusia, la actual Ucrania o la Toscana. Hasta Lima aparece en la figura de un primo lejano del padre de autor. Todos lugares de hondas significaciones para el autor, su familia y el desarrollo de esta novela de alcances globales.

La dimensión horizontal y vertical de la vida

Una de las cosas interesantes que nos deja este libro, a partir de sus primeras páginas, es la visión del autor sobre dos dimensiones de la existencia que él identifica: “los libros, las películas y las historias que más me conmueve son aquellas que muestran al mismo tiempo las dimensiones horizontal y vertical de la vida. Horizontal: el amor, la amistad, las alianzas que se forjan cuando se cruzan las aguas, la misma época. Vertical: las relaciones entre generaciones. Padres e hijos, antepasados y descendientes que vivieron en mundos distintos, que compartieron en otros relatos colectivos, otros valores, otras certezas”.

Esta novela deja de manifiesto el talento narrativo de Carrère quien, a través de la vida de una familia, la suya propia, retrata la historia de todo un continente y sus transformaciones a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, con una mirada que deja ver cómo se resquebraja Europa, en una incesante dinámica social que no termina de suturar.

Ficha técnica:

“Koljós”, Emmanuel Carrère, Editorial Anagrama, 2026.