Liga de Primera 2026: Colo Colo enredó puntos y se prende la lucha por el descenso

La Liga de Primera 2026 entra en su recta final tras completarse prácticamente toda la fecha 25 del torneo.

A cinco jornadas del final, Audax Italiano abrió la fecha con empate ante Huachipato por 1-1 en La Florida. Aunque los “acereros” partieron ganando con gol de Maxi Rodríguez (25′), Felipe Salomoni igualó las acciones al 34′.

Deportes La Serena, por su parte, superó sin muchas complicaciones por 3-1 en La Portada a Deportes Concepción. Dos golazos de Matías Marín y un penal de Jeisson Vargas le dieron el triunfo a los “papayeros”, mientras la igualdad transitoria la anotó, también con un bombazo, Jorge Henríquez.

O’Higgins se fue en tablas ante Cobresal en duelo clave por el descenso. Nicolás Garrido le daba el triunfo al “Capo de Provincia”, pero el equilibrio minero lo estableció Steffan Pino, el Peter Crouch chileno. Ninguno de los dos logró escaparse mucho del descenso, quedando a seis y tres puntos respectivamente.

Ñublense hizo la pega y doblegó a Coquimbo Unido en refriega vital por rascar un puesto en Copa Sudamericana. Los “Diablos Rojos” superaron por 2-1 a los “Piratas” y quedaron a dos unidades de clasificaciones del certamen continental.

El colista Unión La Calera sobrepasó con claridad a Universidad Católica por 3-1 en casa y metió más presión en la zona baja del torneo. Pese a comenzar ganando los “Cruzados” con gol de Fernando Zampedri vía penal, los “Cementeros” raudamente dieron vuelta el resultado con los tantos del “Sacha” Sáez, Nicolás Ferreyra y Bayron Oyarzo.

En Santa Laura, Palestino y el líder Colo Colo empataron por 1-1 en un magno duelo del golero caboverdiano Vozinha. El escenario en Macul es complejo, ya que el título parecía encaminado pero se han enredado puntos clave; de hecho, la Universidad de Chile, que jugará este lunes 26 ante Everton, podría quedar a apenas siete puntos con 12 por disputarse.

El cierre del domingo trajo una victoria importantísima para el desarrollo del descenso a la Liga de Ascenso 2027. La Universidad de Concepción cayó en condición de local ante Deportes Limache por la mínima, lo que deja muy comprometidos a los “Foreros” en la lucha para salir del penúltimo puesto y quedaron a tres de Cobresal.