Kast admite error por rebajas a abusadores de menores, pero mantiene a Rabat a cargo de la solución

El Presidente José Antonio Kast reconoció este lunes un error de su Gobierno por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, pero decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien firmó los cuestionados decretos y a quien ahora encargó liderar las soluciones para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La decisión del Mandatario se produjo después de una semana de controversia política, durante la cual Rabat defendió la legalidad de las resoluciones, mientras aumentaban los cuestionamientos a su continuidad en el gabinete. Pese a admitir la gravedad de lo ocurrido y asumir la responsabilidad del Ejecutivo, Kast descartó remover al secretario de Estado y optó por encomendarle la corrección de las decisiones que originaron la crisis.

Desde el Palacio de La Moneda, acompañado por ministros y autoridades de Gobierno, el Presidente se refirió públicamente por primera vez a la polémica, tras sostener reuniones para abordar eventuales modificaciones legales en la materia.

“Es muy grave. Es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna”, sostuvo Kast.

El Mandatario dirigió también un mensaje a las víctimas de los delitos, reconociendo el impacto que las rebajas de condena pueden provocar en quienes sufrieron los abusos.

“A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno que va más allá del Poder Ejecutivo”, afirmó.

Las declaraciones representan un cambio respecto de la defensa que había sostenido el Ministerio de Justicia desde que se conocieron los decretos. Hasta ahora, Rabat había argumentado que las rebajas respondían a pronunciamientos de la Corte Suprema y a la aplicación de criterios jurídicos derivados de esas resoluciones.

Sin embargo, Kast reconoció este lunes que lo ocurrido constituye un error del propio Gobierno, aunque sostuvo que una eventual salida del ministro no permitiría resolver el problema de fondo.

“Para eso hay dos caminos. Uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno”, planteó.

En contraste, defendió la decisión de mantener al titular de Justicia y concentrar los esfuerzos en corregir el procedimiento.

“El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido”, aseguró.

De esta manera, el Presidente descartó una de las principales consecuencias políticas que se habían planteado tras conocerse las rebajas de condena: la salida del ministro que autorizó las resoluciones.

Kast ratificó expresamente su confianza en Rabat, pese a que el secretario de Estado se encuentra en el centro de los cuestionamientos por la decisión administrativa que permitió conceder los beneficios.

“El Ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, señaló.

El respaldo presidencial se produjo mientras persisten los cuestionamientos sobre el cambio de criterio aplicado por Justicia para tramitar las solicitudes de reducción de condenas.

El propio Rabat había defendido que las decisiones se sustentaban en pronunciamientos judiciales previos, una explicación que generó controversia por las restricciones legales establecidas para determinados delitos sexuales contra menores.

En ese escenario, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes de rebaja de condena para personas sentenciadas por estos delitos.

Kast confirmó la medida y aseguró que el Ejecutivo también está examinando los decretos que ya fueron emitidos, aunque no detalló cuáles serían las herramientas concretas para revertir sus efectos.

“La solución no era dejar que esto siguiera pasando, por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”, afirmó.

La revisión anunciada por el Presidente no implica, por sí misma, que los 56 decretos hayan sido anulados ni que las personas beneficiadas deban regresar automáticamente a cumplir la totalidad de sus penas. El Mandatario comprometió el uso de mecanismos legales y administrativos para examinar las resoluciones, sin precisar sus resultados.

Junto con la revisión de los casos, Kast anunció que el Ejecutivo impulsará una modificación legislativa destinada a impedir que personas condenadas por abuso sexual o violación de menores puedan acceder a reducciones de sus condenas.

Para ello, señaló que el Gobierno recogerá las mociones parlamentarias que actualmente se encuentran en distintas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, además de presentar una iniciativa propia.

“Recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena. Nunca más”, aseguró.

El Presidente pidió al Congreso avanzar con rapidez en la tramitación de estas propuestas, insistiendo en que las modificaciones legales no pueden seguir postergándose.

En su intervención, Kast también descartó que el Ejecutivo pretenda trasladar la responsabilidad a gobiernos anteriores, pese a sostener que existía un vacío normativo desde hace años.

“Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró”, afirmó.

La declaración se produce después de que el Gobierno defendiera las rebajas sobre la base de antecedentes judiciales y de la aplicación de la normativa vigente. Ahora, el Presidente reconoce un error propio, pero mantiene al mismo ministro encargado de la tramitación de los decretos como responsable de implementar las correcciones.

La vocería se realizó con la presencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat; el ministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado; el titular de la Segpres, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.

El Mandatario cerró su intervención reconociendo que la controversia afecta directamente uno de los compromisos centrales de su administración: priorizar a las víctimas de delitos.

“Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura”, sostuvo.