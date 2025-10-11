Contraloría vs. Ministerio de las Culturas

Presentado por:

¡Hola! ¿Cómo los trata esta primavera? Ya sé que hay alergias y volvió el calor, pero también hay días más largos y se vienen las fiestas de fin de año, también las vacaciones de verano, y eso me pone feliz…

Pero vamos a lo nuestro. Encuentro generacional en la música clásica: este sábado, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana compartirán escenario en la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo la batuta de la renombrada directora chilena Alejandra Urrutia.

Además, el próximo jueves se realizará el concierto por el “275° aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach”, con la Camerata Vocal de la Universidad de Chile.

Por otro lado, el próximo lunes comienza el 32° Festival Internacional de Cine de Valdivia, que ya presentó su programación completa, con más de 250 películas de todo el mundo, nuevas secciones, homenajes y estrenos imperdibles.

Y por si fuera poco, el Teatro Ictus celebra nada menos que 70 años y lo hará con un festival desde el 15 al 25 de octubre, en la histórica Sala La Comedia del barrio Lastarria.

Además, en esta edición: el regreso de las Cleopatras, el artista chileno que dejó la crema en un museo español, y las bacterias de 40 mil años de antigüedad halladas en Alaska.

Bonus track: mi entrevista a Pascal Engman, el escritor policial chileno-sueco de gran éxito en Europa.

1

CONTRALORÍA VS. MINCAP

Nuevo dolor de cabeza para el Ministerio de las Culturas: la Contraloría ha pedido procedimientos disciplinarios por irregularidades ocurridas en las licitaciones para el evento Mercado de Industrias Culturales y Creativas (MIC Chile), por un monto de $300 millones, realizado en abril.

En la ocasión, la situación fue denunciada por funcionarios de la Secretaría de Estado, por posibles infracciones a la Ley de Compras Públicas y su Reglamento.

Entre las denuncias figuran hechos como la modificación de puntajes para favorecer a proveedores; la elección de proveedores que no presentaron la documentación exigida; o que en una licitación, declarada desierta, hubo un proveedor elegido “a dedo”.

Consulté en el ministerio, sin respuesta a la fecha. La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

2

EL REGRESO DE LAS CLEOPATRAS

Regreso de un grupo histórico: en el marco de la 17ª Bienal de Artes Mediales de Santiago, Cleopatras realizará la performance El cuerpo como tiempo, creada y dirigida por Patricia Rivadeneira, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

La propuesta, que conmemora cuatro décadas de historia del grupo, se presentará entre el 14 y el 19 de octubre como una experiencia artística que articula cuerpo, memoria y capital erótico.

Además, Cleopatras anunció la reedición de su disco homónimo, que será presentado en la exposición Penumbra, del artista lumínico y fundador de Hueso Records, Iván Navarro. En esta ocasión también estrenarán el videoclip de su nuevo single Peonía Roja, dirigido por Leo Medel, el próximo 21 de octubre en el GAM. La producción musical de la canción estuvo a cargo de Cecilia Aguayo.

3

GAM APUESTA A QUE PÚBLICO VUELVA AL CENTRO

La directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral, Alejandra Martí, está apostando al regreso del público al centro, para revertir una tendencia que comenzó con el estallido y la pandemia.

El GAM fue una de las nueve instituciones culturales que propusieron instaurar la Alameda de las Artes, un corredor cultural por Santiago.

“Chile tiene una visión que colabora en lo público y lo privado, eso no necesariamente se ve en otros países latinoamericanos. Además, Chile también tiene un uso de tecnología avanzado, entonces se mira desde la gestión y el uso de la tecnología hacia los públicos”, fue otra de las cosas que dijo al diario La Tercera.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

CHILENO IRRUMPE EN MUSEO DE CERA ESPAÑOL

Una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, obra del artista chileno Nicolás Miranda, estuvo expuesta este martes durante 20 minutos en el Museo de Cera de Madrid, institución que ha precisado que el escultor actuó “sin consentimiento ni coordinación” con la entidad, informó Europa Press.

En 2023, este escultor ya fue objeto de polémica con una exposición en la Puerta del Sol, en la que representó al rey emérito Juan Carlos I apuntando con una escopeta al monumento “El Oso y el Madroño”, para ridiculizar su figura.

Ahora, se trata de una imagen del Despacho Oval de la Casa Blanca en la que aparece Netanyahu vestido como Chucky, sentado en el sillón para visitantes. El presidente argentino, Javier Milei, aparece como un perro salchicha a los pies del mandatario estadounidense, Donald Trump, y la esposa de este, Melania, que comparten escenario con Barack Obama.

Junto a ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal, posan como roedores a sus pies. Con esta acción, Miranda busca denunciar la pasividad frente al genocidio en Gaza.

5

ENCUENTRO GENERACIONAL

Este sábado, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana compartirán escenario en la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo la batuta de la directora chilena Alejandra Urrutia.

Ambos elencos se unirán en un programa que congregará a maestros y aprendices, bajo el título de Encuentro sinfónico: músicos de hoy y mañana, un concierto que se concreta gracias a una alianza entre el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, y de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI.

La directora del CEAC, Dominique Thomann, valoró el encuentro, señalando que “este concierto es la culminación de un trabajo estrecho que hemos venido reforzando los últimos dos años con FOJI, donde buscamos acercar a los futuros músicos del país con los profesionales que actualmente integran la Orquesta Sinfónica Nacional”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

PREMIO NOBEL HÚNGARO

El húngaro László Krasznahorkai es el Premio Nobel de Literatura 2025, “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, anunció este jueves la Academia Sueca.

Krasznahorkai es uno de los escritores húngaros más leídos y traducidos, un autor de culto internacional, con una obra marcada por una realidad narrada con melancolía y humor, según informó EFE.

“No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara”, afirmó el pasado febrero en una entrevista en Estocolmo, durante la presentación de su novela Herscht 07769.

Krasznahorkai es un autor húngaro poco conocido en Chile. La Academia destacó su visión compleja del apocalipsis y el poder del arte, alineándolo con una tradición que incluye a Kafka y Thomas Bernhard, comentó Mónica Barrientos, PhD en Hispanic Languages & Literature de la Universidad de Pittsburgh y académica de la U. Autónoma de Chile.

Según la especialista, sus obras, aunque apocalípticas y tétricas, ofrecen un tono contemplativo y ambicioso, abarcando la tensión entre la catástrofe y la estética a través del lenguaje. En Chile hay pocas traducciones de su obra, con títulos como Tango satánico y El barón Wenckheim vuelve a casa siendo los más reconocidos. Su trabajo aborda temas relevantes como la despoblación, la memoria reciente y la crisis de los Estados periféricos.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

EL ASTEROIDE QUE PASÓ SIN SER DETECTADO

Eso sí que estuvo cerca: un pequeño asteroide pasó rozando nuestro planeta la semana pasada a una distancia similar o incluso menor que la de muchos satélites, y los astrónomos ni siquiera lo vieron venir.

El objeto, ahora oficialmente denominado 2025 TF, sobrevoló silenciosamente la Antártica el 1 de octubre a las 00:47:26 UTC, a tan solo 428 kilómetros de la superficie terrestre, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Para poner esta distancia en perspectiva, el asteroide pasó dentro de la órbita habitual de la Estación Espacial Internacional (EEI), que oscila entre 370 y 460 kilómetros de altura, informó la DW.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

MICROBIOS DE 40 MIL AÑOS

Un grupo de científicos afirma haber revivido microbios de hasta 40 mil años que estaban atrapados en el permafrost de Alaska, detalla un estudio publicado en Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

El permafrost es una capa congelada de tierra, hielo y rocas que cubre casi una cuarta parte del hemisferio norte, en regiones como Siberia (Rusia) y Alaska, informó DW.

Este lugar ha conservado en el hielo durante miles de años y de forma casi intacta los restos de animales, plantas, insectos y otros microorganismos.

Los investigadores descubrieron los microbios en las paredes del Túnel de Permafrost del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, un centro de investigación que se extiende por 107 metros bajo el suelo alasqueño.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

ESTRELLA CHILENA DEL POLICIAL SUECO

Esta semana se realizó en Chile Puerto Negro, el evento que celebra la novela policial, a propósito de lo cual quise destacar a Pascal Engman (Estocolmo, 1986), un joven escritor chileno-sueco de gran éxito en Europa.

Engman es creador de una saga protagonizada por la detective Vanessa Frank y dos de sus libros transcurren en nuestro país, uno en Vallenar, de donde procede su padre, Orlando Murchio, y otro en la Patagonia.

Conversé con él para saber de su infancia en Estocolmo, su trabajo como periodista, su conversión en escritor y, por supuesto, de su conexión con Chile.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL ARICA NATIVA

El festival de películas Arica Nativa cumple 20 años encantando a nuevas generaciones con la conservación del planeta, la ruralidad y las culturas ancestrales, siendo el primer festival del séptimo arte en el norte de Chile.

El evento se celebrará desde el 19 al 23 de noviembre, con proyecciones históricas de las mejores películas en los 20 años del festival para toda la familia: un viaje a la localidad de Timar para encontrarse con la belleza y tranquilidad del mundo andino, y un gran cierre en la población Maipú Oriente, donde se emplaza la Escuela Sarañani!, donde se realizará la Fiesta de la Conservación con música en vivo, baile, películas, premiaciones y más.

Más información AQUÍ.

KEVIN JOHANSEN EN VIÑA DEL MAR

Kevin Johansen y el Feng Shui Project presentan en Viña del Mar su exitoso álbum Quiero Mejor. Es su primer disco de canciones originales en cinco años.

La presentación será junto a un grupo conformado por Marcelo Coca Monte, Panda Elliot, Martín Adler y Lucho Milocco, el día viernes 5 de diciembre en el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín.

Entradas AQUÍ.

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA EN CHILLÁN

Entre el 16 y el 19 de octubre se realizará la tercera edición del Festival Internacional de Fotografía Chillán Análogo – FICHA Fest, en la Región de Ñuble, con invitados internacionales, exposiciones, talleres gratuitos y mucho más. Todas las actividades son gratuitas.

“FICHA es mucho más que un festival de fotografía: es un acto de descentralización cultural. Es llevar el oficio fotográfico hacia las comunas y territorios para construir comunidad desde lo local y lo latinoamericano. A través de nuestra convocatoria buscamos reunir miradas diversas, invitar a la contemplación, a la experimentación y a compartir el oficio. FICHA es una invitación a construir identidad desde lo análogo y lo colectivo”, destacó Luigi Brisso Pifferi, director de FICHA Fest.

Más información AQUÍ.

