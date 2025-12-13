Kast, Pinochet y la cultura

Presentado por:

¡Hola! Este domingo elegiremos Presidente o Presidenta y, obviamente, iré a votar. La suerte está echada, ojalá sea para mejor, aunque debo confesar que soy pesimista. La crisis del Bicentenario continúa.

Un tremendo aporte al respecto, sobre la ciencia y los votos, es la última edición de nuestra newsletter de ciencia Universo Paralelo, del físico Andrés Gomberoff, que habla de paradojas, encuestas y decisiones. Pueden revisarlo AQUÍ.

Pero vamos a lo nuestro: la próxima semana, la Gran Sala Sinfónica Nacional recibirá El Mesías, obra cumbre de Georg Friedrich Händel. Participarán como solistas Vanessa Rojas (soprano), Camila Aguilera (mezzosoprano), Rodrigo del Pozo (tenor) y Patricio Sabaté (barítono).

Asimismo, el próximo jueves comienza la Furia del Libro en el GAM, con más de diez autores y autoras provenientes de Argentina, España, Uruguay y Colombia.

Además, en esta edición: el instrumento chileno que brilla en el observatorio La Silla y la reseña de Juan Marín sobre la cinta iraní Un simple accidente.

Bonus track: la entrevista a la fotógrafa Paz Errázuriz por su más reciente publicación.

1

WAGNER MOURA, EL AGENTE SECRETO

Una de las mejores cintas exhibidas en el recién pasado Festival Internacional de Cine de Viña del Mar sin duda fue El Agente Secreto, una película brasileña de suspenso político (2025), dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

Este lunes logró tres nominaciones a los Globos de Oro en las categorías Mejor Película, Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Actor. Moura ya había sido nominado en la categoría Mejor Actor de Serie de Televisión en los Globo de Oro de 2016, por su papel de Pablo Escobar en la serie Narcos.

La historia sigue a Marcelo, un profesor que huye de la represión durante la dictadura militar de 1977 y llega a Recife buscando una nueva vida, solo para descubrir que su pasado vuelve a perseguirlo. Una cinta aclamada internacionalmente, también seleccionada para representar a Brasil en los Oscar 2026. El próximo 26 de febrero se estrenará en Chile.

y llega a Recife buscando una nueva vida, solo para descubrir que su pasado vuelve a perseguirlo. Una cinta aclamada internacionalmente, también seleccionada para representar a Brasil en los Oscar 2026. El próximo 26 de febrero se estrenará en Chile. Su personaje es un civil, atrapado por una dictadura, en una cinta donde sin embargo esa palabra nunca se pronuncia.

“Yo creo que él (Kleber) quiso hacer algo sobre gente que es afectada por la dictadura simplemente por los valores que tienen o por quienes son, que por el simple hecho de ser quienes son ponen su vida en riesgo, y creo que eso es muy fuerte”, comentó esta semana Wagner en una ronda con varios medios de comunicación, entre ellos, este servidor, organizada por la plataforma MUBI, donde el filme debutará el próximo 17 de abril.

La nota completa sale este sábado en El Mostrador.

2

INSTRUMENTO CHILENO EVALÚA EXOPLANETAS

Orgullo nacional: el telescopio La Silla cumplió un año explorando exoplanetas con un instrumento construido en Chile. Su precisión es tal que es capaz de detectar variaciones de apenas 3 m/s en el movimiento de una estrella, el equivalente a una persona corriendo a velocidad moderada.

Se trata del espectrógrafo PlatoSpec –desarrollado en Chile por el Centro de Astro-Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica junto a entidades europeas –, que cumplió un año operando en el telescopio de 1,52 metros del Observatorio La Silla de ESO, ubicado a 2.400 metros de altitud en la Región de Coquimbo.

Desde su instalación, a fines de 2024, este instrumento astronómico construido en nuestro país, considerado el primero con este nivel de alcance científico, ha permitido investigar exoplanetas en cerca de mil estrellas, abriendo una nueva etapa para uno de los telescopios más antiguos instalados en nuestro país, el cual llevaba dos décadas sin uso.

Tras este primer año de operaciones, sus resultados inaugurales fueron presentados en una conferencia internacional realizada en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica, instancia que reunió a expertos de todo el mundo para discutir el rol clave de estas tecnologías en las próximas misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea: PLATO y Ariel.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

CLAUDIA APABLAZA, NUNCA PANFLETARIA

La escritora chilena Claudia Apablaza habló con La Tercera sobre su novela La siembra de nubes (Seix Barral), que aborda la crisis climática.

En su octavo libro, Apablaza relata cómo una científica obtiene una beca para ir a estudiar la siembra de nubes en Canadá, con todo lo que implica esta forma de tratar la atmósfera, y antes de partir también se enfrenta al pasado familiar.

En este libro “conviven lo político y lo estético. Como escritora no me puedo abstraer del presente, nunca he podido hacerlo, pero la forma en que llego a ese presente siempre será muy literaria”.

“En ese sentido, no hago literatura panfletaria, donde está la consigna por sobre el texto, no, jamás, me cuido de esa frontera y en lo que escribo siempre prima esa mirada literaria por sobre lo demás”, fue una de las cosas que dijo la escritora, hoy residente en Barcelona.

4

EL MESÍAS AGOTADO

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile presentan el próximo viernes y sábado un concierto especial, El Mesías –cuyas entradas están agotadas hace semanas–, el que marcará el cierre de la temporada 2025 del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.

Se trata de un año que destacó por la inauguración de la Gran Sala Sinfónica Nacional y por una programación robusta, con obras consagradas, repertorio icónico y creaciones contemporáneas y nacionales.

La dirección de los tres conciertos estará a cargo del maestro chileno Julio Doggenweiler, otrora primer flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional y figura de gran renombre y versatilidad.

Para él, El Mesías es de especial importancia: fue la primera obra presentada por el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, que este año cumple 80 años, en una función en la que participó su padre, quien además asistirá como público en estas nuevas presentaciones. “Volver a Chile y a la Sinfónica es como volver a casa”, comenta.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

UN SIMPLE ACCIDENTE

El crítico de cine Juan Marín reseñó para El Mostrador Un simple accidente, la película del cineasta iraní Jafar Panahi, y aseguró que, “sin exagerar”, es una de las obras más destacadas del año.

Con este contundente drama social, el persa obtuvo la Palma de Oro en Cannes, con lo que el filme se posiciona además como firme candidato al Oscar a Mejor Película Internacional en representación de Francia.

La película narra la historia de un mecánico iraní que, tras un encuentro fortuito con un hombre que le recuerda a su torturador, se ve obligado a revivir su tiempo en prisión. A partir de ese momento, se embarca en una búsqueda obsesiva por verificar la identidad de ese posible verdugo para consumar una venganza largamente contenida.

“La película no reduce a sus personajes a arquetipos de víctima o héroe: son seres fracturados, contradictorios, atrapados entre el deseo de justicia y el peso ético de sus decisiones. La frase ‘No somos asesinos. No somos como ellos’ se erige como síntesis del dilema moral central. La venganza no se presenta como liberación, sino como una carga que amenaza con reproducir la misma barbarie que se pretende combatir”, escribió Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

6

KAST, PINOCHET Y LA CULTURA

Uno de los artículos más leídos de la última semana fue una columna del escultor Óscar Plandiura, famoso por su escultura de Víctor Jara, que le pegó duro al mundo cultural por sus temores relacionados con un eventual Gobierno de José Antonio Kast.

En el texto, Plandiura hace un repaso de la rica escena cultural chilena que existió durante la dictadura del general Augusto Pinochet, sobre todo en los años 80, con músicos, performistas y artistas visuales.

“A pesar de las inimaginables restricciones existentes, no había excusas para que directores, dramaturgos, actores y Escuelas de Teatro se las arreglaran para enfrentar con valentía, pero sobre todo con dignidad, la censura, la persecución política, la absoluta carencia de apoyo estatal y la escasa promoción que tenían en los medios de comunicación”, escribió.

Puedes leer la columna completa AQUÍ.

7

DEL CEREBRO AL COMPUTADOR

Un equipo estadounidense de científicos ha desarrollado una interfaz cerebro-ordenador (BCI) de silicio del grosor de un cabello, que se puede implantar en el cerebro y que es capaz de transferir datos a altas velocidades.

El dispositivo –afirman sus creadores– transformará la interacción entre humanos y ordenadores, informó la DW.

El BCI, que se podrá usar en el tratamiento de afecciones neurológicas como la epilepsia, lesiones medulares, ELA, accidentes cerebrovasculares y ceguera, ayudará a controlar las convulsiones y a restaurar las funciones motoras, del habla y visuales gracias a un diseño “mínimamente invasivo”, pero de alto rendimiento.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

VOLCÁN Y PESTE NEGRA

Una erupción volcánica alrededor del año 1345 pudo haber desencadenado una reacción en cadena que provocó la pandemia más mortífera de Europa, la peste negra, según científicos.

Los indicios conservados en los anillos de los árboles sugieren que la erupción provocó un cambio climático drástico y dio lugar a una serie de acontecimientos que llevaron la enfermedad a la Europa medieval, informó la BBC.

Según esta hipótesis, las cenizas y los gases de la erupción volcánica causaron descensos extremos de temperatura y provocaron malas cosechas.

Para evitar la hambruna, las populosas ciudades-Estado italianas se vieron obligadas a importar granos de las zonas que rodean el mar Negro, lo que trajo consigo pulgas portadoras de la peste que también transmitieron la enfermedad a Europa.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

9

EL LIBRO DE PAZ ERRÁZURIZ

La reconocida fotógrafa chilena Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017, presentó la semana pasada su nuevo libro Exéresis / Próceres, una publicación que reúne dos series centradas en la representación escultórica y en la reflexión crítica sobre los símbolos de poder, la memoria y la corporalidad.

Realizadas en momentos distintos –Exéresis en 2004 y Próceres hacia 1984–, ambas series dialogan para cuestionar las formas en que la cultura occidental ha construido y perpetuado la figura heroica masculina.

En Exéresis, Errázuriz registra esculturas clásicas en museos de Europa y Estados Unidos, fragmentando los cuerpos y enfocando la mirada en su mutilación. El término médico "exéresis" –que significa amputación o extracción– se convierte aquí en una metáfora visual sobre la ausencia y la pérdida.

Por su parte, Próceres, desarrollada en una fundición de Santiago durante los años ochenta, muestra las figuras de héroes nacionales desmembradas, reducidas a piezas de metal que esperan ser fundidas o ensambladas.

“Me interesaba retratar la parte poco grandiosa de estos próceres reducidos a ‘presas’ de metal…”, fue una de las cosas que dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– EXPO SOBRE MISTRAL EN VICUÑA

El Museo Gabriela Mistral de Vicuña inauguró este miércoles la exposición “Mistral: 80 años del Nobel, una mirada actual de su legado”, una propuesta que revisa los contextos literarios, sociales y transnacionales que rodearon el reconocimiento otorgado a Gabriela Mistral en 1945.

La muestra se puede visitar en Gabriela Mistral 759, Vicuña.

– OBRA URUGUAYA EN VALPO

El Colectivo Proyecto Caos presenta el estreno de Breve Apología del Caos por Exceso de Testosterona en las calles de Manhattan, obra del dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti, que llega a Valparaíso con una función este sábado a las 19:00 hrs., en la Sala de Arte Escénico de la Universidad de Playa Ancha (Guillermo González de Hontaneda 855, Playa Ancha, Valparaíso).

Escrita en 2014, la obra propone una reflexión punzante sobre las fantasías revolucionarias, la ciencia como arma política y el absurdo de los grandes relatos salvacionistas, todo bajo un tono irónico que incomoda, entretiene y provoca. Valores: $4.500 general y $3.000 estudiantes y personas mayores.

– NAVIDAD SINFÓNICA EN TALCA

El Teatro Regional del Maule y la Universidad Autónoma de Chile presenta un concierto especial que reunirá tradición, virtuosismo y el espíritu navideño este sábado, bajo la batuta del maestro Octavio Torres.

El programa contempla una selección de obras tradicionales navideñas junto a la suite de El Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, pieza central del encuentro.

Las entradas están disponibles a partir de los 4 mil pesos a través de Vivoticket.cl, hasta completar aforo.

