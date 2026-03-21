Habla el Pritzker chileno

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¡Hola! Vamos entrando a prácticamente la última semana de marzo y vaya que están pasando cosas. Por lo pronto ya comenzó el otoño.

En un evento muy especial de este viernes, tres trascendentales figuras del arte y la cultura en el país fueron reconocidas con la distinción Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, de la Universidad de Chile.

Se trata del actor José Soza, la actriz y directora Diana Sanz y el dramaturgo Marco Antonio de la Parra , quienes fueron galardonados con esta medalla que otorga la Casa de Bello a destacados artistas que hayan contribuido a la creación y difusión de expresiones culturales.

, quienes fueron galardonados con esta medalla que otorga la Casa de Bello a destacados artistas que hayan contribuido a la creación y difusión de expresiones culturales. Además, a partir del próximo miércoles reabrirá sus puestas el histórico Museo Violeta Parra en la Plaza Italia. Ahí se podrán ver las exposiciones 2026 permanentes (colección) y también las transitorias.

Y a los amantes de la ópera les cuento que “Apoteosis musical” es el título del concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá este sábado 21 de marzo, a las 19:30 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo la dirección de la maestra polaca Barbara Dragan.

El programa contará también con la participación del barítono chileno Javier Arrey como solista, en un programa que propone un recorrido musical que va desde la memoria histórica a la espiritualidad y la búsqueda de una experiencia sonora trascendente.

Además, en esta edición: los nombramientos clave del Gobierno en importantes centros culturales, el reconocimiento de National Geographic a las casas de Neruda y el hallazgo del primer plesiosaurio en Chile.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio al arquitecto Smiljan Radić, flamante Premio Pritzker 2026.

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NOMBRAMIENTOS EN CENTROS CULTURALES

Esta semana el Ministerio de las Culturas nombró a varios directivos en centros culturales clave, que dan una idea de lo que quiere el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para Chile.

Jorge González Granic presidirá el directorio del GAM, Lucía Santa Cruz el del Teatro Municipal de Santiago y Drina Rendic el del Centro Cultural Palacio La Moneda.

presidirá el directorio del GAM, el del Teatro Municipal de Santiago y el del Centro Cultural Palacio La Moneda. González Granic es director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, mientras Santa Cruz es miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Finalmente, la actual presidenta del capítulo chileno del Museo Nacional de la Mujer en las Artes, Drina Rendic, conocida como parte de la “socialité”, presidirá el directorio del Centro Cultural Palacio La Moneda.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

IDENTIDAD LATINOAMERICANA

Un libro realmente extraordinario ha publicado el maestro Miguel Laborde, relacionado con nuestra identidad latinoamericana y nuestra relación con indígenas y españoles. Un tema que no pasa de moda, como demostraron esta semana las declaraciones del rey Felipe sobre el “abuso” que hubo en la Conquista o la polémica por una discoteca recién inaugurada en Madrid, cuyo dueño explícitamente dijo que no quería “latinoamericanos”.

En su obra, Laborde hace un recorrido por la historia de nuestro continente, desde Caral, la ciudad de cinco mil años de antigüedad, la más antigua de América, hasta el recorrido vital de Violeta Parra en su recuperación del folclore chileno de la mano de su fuerte conexión con la cultura española, junto con una reflexión sobre nuestra identidad como pueblos de estos territorios, con nuestra historia y nuestros traumas.

en su recuperación del folclore chileno de la mano de su fuerte conexión con la cultura española, junto con una reflexión sobre nuestra identidad como pueblos de estos territorios, con nuestra historia y nuestros traumas. “Hablar de identidad es pensar lo que tenemos en común. Si queremos ser algo más que una colección de individuos, si aspiramos a compartir un proyecto de futuro en este territorio, si queremos construir entre todos un mejor futuro, tenemos que partir por ver en qué podemos coincidir, apoyarnos, desde dónde podemos despegar”, fue una de las cosas que me dijo.

La entrevista completa salió este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

3

POLÉMICA EN LA ÓPERA

El actor Timothée Chalamet, nominado al Oscar, provocó en los últimos días una fuerte reacción en el mundo de las artes escénicas, tras señalar al ballet y la ópera como formas de arte que no interesan al público.

Estuve recolectando opiniones en el medio local al respecto , y una de las que me respondió fue la gestora cultural Alejandra Kantor.

, y una de las que me respondió fue la gestora cultural Alejandra Kantor. Para ella estas polémicas “ le hacen un buen favor a las artes escénicas como ballet y ópera ”.

”. “Cuestionar algo permite inducir su actual vigencia. Efectivamente somos muchos a los que nos importa, y el ecosistema de la ópera y el ballet sigue siendo un espacio de artistas y público creciente en los diferentes escenarios del mundo. Sin embargo, frente a la política cabe preguntarse: ¿cómo se mantiene su vigencia? ¿Qué se hace para atraer nuevos públicos, en especial jóvenes?”.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

4

NATIONAL GEOGRAPHIC Y LAS CASAS DE NERUDA

Un elogioso artículo sobre las casas del poeta Pablo Neruda ha publicado National Geographic, para el deleite de todos sus seguidores.

Se trata de La Chascona , ubicada en Providencia, La Sebastiana , de Valparaíso, y su última residencia en la localidad de Isla Negra , en el litoral central.

, ubicada en Providencia, , de Valparaíso, y su última residencia en la localidad de , en el litoral central. Para el medio, son “tres joyas de coleccionista, repletas de antigüedades y objetos curiosísimos, que nos ayudan a recorrer la vida del poeta chileno y a encajar, poco a poco, cada pieza del puzle”.

Puedes leer el artículo AQUÍ.

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TRASLADOS ARGENTINOS

El próximo 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina, por lo cual ya hay distintos eventos conmemorativos en el país trasandino.

Recordemos que una de sus características fue el terrorismo de Estado, en el marco del cual miles de personas fueron sistemáticamente desaparecidas, entre otros métodos, lanzando sus cuerpos al mar .

. Actualmente hay en Prime un documental al respecto, Traslados, de Nicolás Gil Lavedra, que alcanzó el primer puesto de visualizaciones en Prime Video en Latinoamérica , y a quien entrevisté al respecto.

, y a quien entrevisté al respecto. “La dictadura en Argentina, más allá de las prácticas específicas, dejó una herida abierta, no solo por los familiares que no tienen dónde llorar a su desaparecido, sino porque hubo toda una generación que quedó desaparecida y luego silenciada que, de alguna manera, por miedo a expresar sus ideales, hace que, a lo mejor, no milite políticamente o activamente, y eso hace que haya un hueco en nuestra historia”, fue una de las cosas que me dijo.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

6

LA PARTIDA DE HABERMAS

Uno de los titanes de la filosofía alemana se ha ido y deja, sin duda, un vacío en el pensamiento occidental contemporáneo, que hace más falta que nunca en los tiempos que corren (o arden, para ser más precisos).

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas fue una figura central de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y principios del XXI.

fue una figura central de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y principios del XXI. Su obra cumbre, Teoría de la acción comunicativa (1981), colocó el lenguaje y el entendimiento mutuo en el centro de la convivencia democrática, proponiendo que el poder legítimo solo surge del consenso alcanzado mediante el diálogo libre de dominación.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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EL PLANETA QUE DEVORÓ LA TIERRA

Un artículo sobre un planeta gracias a cuya desaparición existimos sobre la Tierra acaba de publicar la BBC.

Se trata de Theia, que es el nombre que los científicos dieron a un planeta hipotético que podría haber colisionado con la joven Tierra hace 4.500 millones de años, liberando un trozo de escombros que se convertiría en nuestra Luna.

que podría haber colisionado con la joven Tierra hace 4.500 millones de años, liberando un trozo de escombros que se convertiría en nuestra Luna. Según esta teoría, sin el “sacrificio cósmico” de Theia, no tendríamos nuestro satélite natural permanente, ni tú podrías estar leyendo este artículo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

PLESIOSAURIO HALLADO EN CHILE

Investigadores de la Universidad de Chile informaron esta semana sobre la primera especie de plesiosaurio Jurásico hallada en el país.

Se trata de un ejemplar del Gondwananectes osvaldoi , descubierto en las cercanías de Calama, en la Región de Antofagasta.

, descubierto en las cercanías de Calama, en la Región de Antofagasta. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista Papers in Palaeontology, en el artículo “A new Middle Jurassic marine reptile from Gondwana clarifies the origin of Cryptoclidia, the most successful group of plesiosaurs”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

RADIĆ Y SU VISIÓN DE LA ARQUITECTURA CHILENA

Emilia Aparicio logró conversar con el arquitecto Smiljan Radić, flamante Premio Pritzker 2026.

Recibirlo “ fue una gran sorpresa para todos, creo ”, le dijo sobre la obtención del galardón.

”, le dijo sobre la obtención del galardón. El jurado definió los trabajos del arquitecto como una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural .

. “Creo que este país lo hemos construido a saltos. Y son estos saltos los que nos mantienen ocupados. En los últimos debates políticos fueron excluidas por parte de los candidatos la palabra educación y cultura. Así estamos. Son los tiempos que corren”, fue otro de sus dichos.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

– LANZAMIENTO DE FOTOLIBRO EN RANCAGUA

El fotógrafo rancagüino Milko Carreño Madrid presenta el 2 de abril en Rancagua “Notas Muertas”, un proyecto fotográfico que registró durante 12 años y que culminó en una publicación que se adentra en la escena metalera de Rancagua para construir una crónica visual sobre identidad, resistencia y expresión cultural.

La obra propone una mirada directa y sensible a una comunidad musical que, lejos de los circuitos institucionales y mediáticos, ha logrado sostenerse en el tiempo gracias a la autogestión, la fraternidad y la convicción artística de sus integrantes. A través de una narrativa visual intensa, “Notas Muertas” captura la energía, crudeza y emocionalidad que caracterizan al metal rancagüino.

Más información AQUÍ.

– PELÍCULA MATAPANKI EN LOS LAGOS

La película Matapanki podrá ser vista a partir del próximo jueves 26 de marzo en Puerto Varas, en la Sala –1.

Matapanki cuenta la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura cuya vida transcurre entre las fiestas, el alcohol y el cuidado de su abuela que está enferma. Sin embargo, esta premisa cambia cuando el protagonista toma una misteriosa mezcla de licores, que le activan superpoderes y lo convierten en una especie de héroe. Así, lo que comienza como un delirio personal, escala rápidamente cuando Ricardo comete un error que involucra al poder político y desata un conflicto de alcance mundial.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!