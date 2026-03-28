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¡Hola! En los próximos días se conmemorará la Semana Santa y habrá varios eventos programados para la fecha.

Por lo pronto, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile se reunirán nuevamente en el escenario para el tradicional Concierto de Semana Santa , que contará con dos funciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional , el jueves 2 de abril a las 19:30 horas. Junto con ello, los elencos llegarán también hasta la ciudad de Valparaíso el sábado 28 de marzo, donde se presentarán en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María.

y el se reunirán nuevamente en el escenario para el tradicional , que contará con dos funciones en la , el jueves 2 de abril a las 19:30 horas. Junto con ello, los elencos llegarán también hasta la ciudad de Valparaíso el sábado 28 de marzo, donde se presentarán en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Asimismo, este miércoles comenzó la 16.ª edición de la feria de arte contemporáneo Ch.ACO, con más de 250 artistas y un fuerte énfasis en la identidad territorial y la profesionalización del mercado del arte, esta vez en el Metropolitan Santiago (Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura).

Además, en esta edición: la renuncia de Jorge Baradit al Parque Cultural de Valparaíso, el fin de las becas de ciencia y el material que enviaron científicos chilenos a la Estación Espacial Internacional.

Bonus track: mi entrevista al investigador chileno-australiano Thomas Nulley-Valdés, que presentó este jueves en Santiago su libro McOndo Revisited, sobre la polémica antología de relatos de 1996.

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MUSEO ALLENDE, CERRADO

Alarma en el mundo cultural: desde el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) y la Fundación Arte y Solidaridad informaron esta semana un cierre temporal del espacio, debido a un retraso en la entrega de los recursos económicos asignados para 2026, de acuerdo con la Ley de Presupuestos.

“ Esta situación impide, lamentablemente, que podamos seguir funcionando de manera normal y nos obliga a cerrar nuestras puertas al público hasta que la transferencia se haga efectiva”, señalaron.

y nos obliga a cerrar nuestras puertas al público hasta que la transferencia se haga efectiva”, señalaron. Estuve consultando y hay varias instituciones en la misma situación , aunque por otro lado conocedores de esto dijeron que tampoco es algo inusual.

, aunque por otro lado conocedores de esto dijeron que tampoco es algo inusual. “ Efectivamente existe un retraso en las transferencias del año 2026 . Las contrapartes, generalmente, cuando ocurren estas situaciones, deben solicitar un préstamo para subsistir los primeros meses (enero -marzo) y cargar los intereses a la rendición de cuentas”, me explicó una fuente.

. Las contrapartes, generalmente, cuando ocurren estas situaciones, deben solicitar un préstamo para subsistir los primeros meses (enero -marzo) y cargar los intereses a la rendición de cuentas”, me explicó una fuente. Agregó que muchas contrapartes de instituciones colaboradoras receptoras de fondos públicos del Mincap “deben estar igual, no podría confirmarlo. Esto es causa del traspaso de mando obviamente”.

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“Siempre en los cambios de Gobierno hay retrasos, hay nuevas autoridades, todo se revisa dos veces y el retraso se debe mayoritariamente a que no salieron los convenios a tiempo. Algunos recién se terminaron de firmar en febrero y marzo, entonces, con la velocidad del servicio público, difícilmente saldrán a tiempo, muchas organizaciones lo saben”, me comentó otra fuente.

El hecho también afecta a sitios de memoria. Londres 38, por ejemplo, indicó que “no hay financiamiento para sueldos ni actividades“.

“El Servicio del Patrimonio todavía no entrega los recursos a los sitios. Están Londres 38, Villa Grimaldi, nosotros como Estadio Nacional. Es una afrenta más a lo que es la memoria de derechos humanos, con el retiro del Plan Nacional de Búsqueda“, criticó Marcelo Acevedo, presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional.

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“Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mantenemos el compromiso con el financiamiento de las instituciones culturales que cumplen un rol fundamental no solo con el acceso y la participación cultural de la ciudadanía, sino también con el desarrollo del país“, me comentaron desde allí.

“Al asumir este Gobierno nos encontramos con procesos de transferencias que ya presentaban retrasos desde la administración anterior, una situación que hoy estamos abordando y normalizando con sentido de urgencia. Desde el Ministerio de las Culturas hemos informado esta situación a la Contraloría General de la República para su toma de razón, y así agilizar y regularizar estas transferencias a la brevedad“.

Noticia en desarrollo.

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FIN DE BECAS DE CIENCIA

Y sí, finalmente la motosierra también ha llegado a Chile: este lunes, en una sesión de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, confirmó un ajuste en el presupuesto de la cartera, el cual descenderá de 588 mil millones a 565 mil millones de pesos.

La medida considera una reducción de recursos del ministerio , junto con la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero.

, junto con la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero. “Es importante precisar que Becas Chile corresponde íntegramente a formación en el extranjero. En este contexto, y a partir de observaciones de la Dirección de Presupuestos, se ha decidido la suspensión de estos programas con el fin de evaluarlas”, comentó la ministra Lincolao.

“La reducción que estamos haciendo es para este año, lo que no implica que no podamos discutir en forma diferente el presupuesto para el año que viene (…), eso depende de cómo esté la economía. Y unas de ellas van a ser las becas del magíster y posdoctorado en el extranjero”, expresó en la instancia.

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MALKOVICH EN UDP

El actor John Malkovich, que por estos días visita Chile para presentar su obra de teatro El infame Ramírez Hoffman, basada en escritos de Roberto Bolaño, participó de un conversatorio en la UDP.

“ Creo que una de las cosas (que me conecta con Bolaño) es que viajo mucho , y creo que él tenía muchos talentos, pero uno que era peculiar era que parecía ser capaz de comunicar lugares sin ningún esfuerzo. No sé de dónde vino esa habilidad, pero ya sea si habla de Costa Brava o Ciudad de Juárez o Nueva York o Ciudad de México, queda cubierta. Y eso fue algo a lo que respondí”, comentó.

, y creo que él tenía muchos talentos, pero uno que era peculiar era que parecía ser capaz de comunicar lugares sin ningún esfuerzo. No sé de dónde vino esa habilidad, pero ya sea si habla de Costa Brava o Ciudad de Juárez o Nueva York o Ciudad de México, queda cubierta. Y eso fue algo a lo que respondí”, comentó. Su trabajo teatral, basado en el capítulo “Ramírez Hoffman, el infame”, que cierra el experimento literario de Bolaño La literatura nazi en América(1996), aborda la historia de un aviador, Ramírez Hoffman, que participa activamente en los aparatos represivos de la dictadura, pero que también tiene una debilidad por la poesía.

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RENUNCIA DE BARADIT

Una de las notas más leídas de los últimos días en la sección fue sobre la renuncia del escritor y exconvencional constituyente Jorge Baradit al directorio del Parque Cultural de Valparaíso.

“ No era lo correcto seguir bajo la autoridad del nuevo Gobierno ”, expresó Baradit en sus redes sociales.

”, expresó Baradit en sus redes sociales. El autor aseguró que, en un arco de solo ocho meses, el equipo encabezado por Abel Gallardo y la directora ejecutiva, Valentina Gallardo, logró estabilizar financieramente una institución que en junio de 2025 no tenía dinero ni siquiera para los sueldos; consiguió restablecer la relación con el Consejo de Defensa del Estado; ordenar los recursos para frenar a la mitad la creciente deuda con la banca; comenzar un proceso de organización institucional que seguirá su desarrollo e iniciar otro proceso que debería culminar con la creación de un área de recursos propios.

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MUERTE DE BENGOA

Este martes se confirmó el fallecimiento del historiador y antropólogo chileno José Bengoa Cabello, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025.​

El deceso, ocurrido a los 81 años de edad, fue informado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano , donde Bengoa se desempeñaba como profesor y fundador.

, donde Bengoa se desempeñaba como profesor y fundador. “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido profesor José Bengoa Cabello, ocurrido este lunes 23 de marzo de 2026, rodeado del amor de su familia. Su partida deja un vacío irreparable en nuestra comunidad y en el pensamiento social latinoamericano. Nuestras condolencias a su esposa y compañera Ximena Valdés y a su familia”, apunta un comunicado.

Nacido en Valparaíso en 1945, dedicó su vida a investigar y visibilizar realidades históricamente postergadas, en particular las del pueblo mapuche, articulando un trabajo que combinó investigación académica, terreno y participación en políticas públicas.

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SINFÓNICA PREMIADA

“Chile necesitaba un lugar con estas condiciones acústicas, con esta envergadura y con este refinamiento en todos los detalles para poder tener la música al más alto nivel”.

Con estas palabras, el Círculo de Críticos de Arte de Chile reconoció a la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile con el máximo galardón otorgado por dicha agrupación.

con el máximo galardón otorgado por dicha agrupación. La distinción, conferida por unanimidad por parte de los integrantes del jurado, marcó el cierre de la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 2025, que tuvo lugar este sábado 21 de marzo en la Corporación Cultural de Las Condes y en la que participaron representantes de las artes visuales, el cine, la danza, la literatura, la música, la ópera y el teatro nacional.

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MATERIAL CHILENO A ISS

Un equipo chileno enviará experimentos tecnológicos y biológicos a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), informó la Universidad de Chile.

Coordinado por el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, el grupo también está integrado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Fundación Biociencia, además de especialistas invitados tanto nacionales como internacionales.

El grupo busca también agregar un nuevo eslabón en la cadena de desarrollo tecnológico espacial chileno.

Para lograrlo, enviará a la Estación Espacial Internacional un contenedor diseñado para albergar investigaciones que operarán bajo condiciones de microgravedad y radiación.

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¿ES TAN ANTIGUO MONTE VERDE?

El yacimiento arqueológico de Monte Verde, en el sur de Chile, podría tener entre 4.200 y 8.200 años de antigüedad y no los 14.500 que se le habían atribuido inicialmente, lo que pone en tela de juicio la cronología de la colonización humana de Sudamérica.

Una investigación que publica Science realiza la primera datación independiente del yacimiento en los casi 50 años transcurridos desde las excavaciones iniciales, y sugiere que “Monte Verde no puede ser anterior al Holoceno Medio”, según informó la DW.

realiza la primera datación independiente del yacimiento en los casi 50 años transcurridos desde las excavaciones iniciales, y sugiere que “Monte Verde no puede ser anterior al Holoceno Medio”, según informó la DW. “Dado que la colonización ya no se basa en Monte Verde, nuestra cronología revisada respalda una fecha más reciente para la llegada del ser humano a Sudamérica”, escriben los investigadores, encabezados por Claudio Latorre, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Todd Surovell, de la Universidad de Wyoming (EE.UU.).

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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A 30 AÑOS DE McONDO

Entrevisté al investigador chileno-australiano Thomas Nulley-Valdés, que presentó este jueves en Santiago su libro McOndo Revisited, sobre la polémica antología de relatos de 1996, editada por Alberto Fuguet y el recientemente fallecido Sergio Gómez, que describía el presente de la literatura en lengua española de aquellos años.

Su primer encuentro con McOndofue en la universidad, en un curso sobre el ensayo latinoamericano, en el que “leímos el ‘infame’ prólogo de Alberto Fuguet y Sergio Gómez”.

de Alberto Fuguet y Sergio Gómez”. “Me identifiqué inmediatamente con uno de los puntos centrales del argumento: su crítica al estereotipo latinoamericano que reina en el mundo. Los latinos que vivimos en el extranjero lidiamos con los estereotipos todos los días”, me dijo.

Siendo australiano-chileno y criado entre los dos países (de Canberra a Viña del Mar y de vuelta), Nulley-Valdés los había enfrentado desde niño. Nunca había sido rechazado por ningún editor por “carecer de realismo mágico”, como los escritores de McOndo, pero sí había experimentado, de vez en cuando, una forma de gatekeeping cultural: “Algunos me hacían sentir que no contaba como un latino ‘auténtico’”.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

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PANORAMAS REGIONALES

– BANDA UMBRALES EN COPIAPÓ

La agrupación Umbrales se presentará este sábado 28 de marzo en la Sala de Cámara, en el marco del programa “Copiapó en Escena” de la Municipalidad de Copiapó.

El sonido del charango, el saxofón, la batería y la trompeta se entrelazarán en una noche que fusiona lo andino con la identidad copiapina.

– MÚSICA EN VALPARAÍSO

Altiplano, la nueva obra del compositor chileno Emilio Bascuñán, se estrenará el próximo viernes 17 de abril, a las 18:30 horas, en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel).

Se trata de una propuesta escénica que combina música en vivo, instrumentos andinos y proyecciones audiovisuales en formato cine, construyendo una experiencia inmersiva que reimagina el paisaje y la identidad del altiplano latinoamericano.

La obra será interpretada por la Orquesta Andina PUCV, bajo la dirección de Félix Cárdenas, y forma parte de una línea de creación que busca vincular música, territorio y lenguaje contemporáneo.

– FESTIVAL “LA CUNA DEL POP” EN CONCEPCIÓN

La sexta edición del festival de música popular “La cuna del pop” se realizará el sábado 11 de abril de 2026 en Concepción.

En esta versión, la recaudación íntegra irá en apoyo a personas damnificadas por los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble durante el pasado verano.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!