Universo Paralelo: La furia de los agujeros negros

¡Buenas tardes, habitantes de este Universo Paralelo! Hoy dedicamos esta edición a los agujeros negros, los más fascinantes objetos del universo.

Cuando una estrella es demasiado grande y la combustión nuclear interna es incapaz de contener la contracción gravitacional , la materia que la compone colapsa, cayendo en sí misma en un viaje sin retorno.

Enormes cantidades de materia se concentran en volúmenes diminutos.Un agujero negro de la masa de nuestro sol, colapsaría en un agujero negro cuyo horizonte de eventos –la distancia mínima a la que podríamos acercarnos– tendría apenas unos cuantos kilómetros. Si nos acercáramos aún más, no podríamos volver jamás: el centro del agujero negro se transformaría en nuestro futuro. Y nuestro viaje hacia el futuro es imposible de frenar.

En esta edición de Universo Paralelo nos acompaña la doctora en Física, y experta en agujeros negros, Carla Henríquez, que nos contará acerca de las colosales colisiones entre agujeros negros que nuestros detectores de ondas gravitacionales observan.

En nuestra imagen de la semana tenemos una hermosa visión del centro de la galaxia, lugar en donde habita un agujero negro enorme, de millones de veces la masa del Sol. La radiación X que emite es percibida por el telescopio Chandra, que orbita la Tierra, regalándonos maravillosas imágenes.

Para cambiar un poco de tema, el historiador y vicerrector académico de la Universidad Mayor, Nicolás Ocaranza, nos hablará de la importancia de los datos desde las civilizaciones tempranas hasta nuestros días.

El cuestionario de esta edición se lo entregamos a Iván Rapaport, matemático, doctor en Ciencias de la Computación y profesor titular de la Universidad de Chile.

Finalmente, esta semana decidí pedir a otro científico una recomendación. Fue a Paula Vizoso, doctora en Bioquímica, quien gentilmente quiso contribuir a este newsletter.

Espero que disfruten esta edición estelar de nuestro Universo Paralelo. Compartan y ayúdenme a promover la ciencia en los medios. Y si les llegó de alguien, ¡inscríbanse ya!

LA MÁS COLOSAL DE LAS COLISIONES

Por Carla Henríquez Doctora en física

¿Alguna vez has lanzado una piedra a una laguna tranquila? Debido al impacto de la piedra sobre la superficie del agua, se generan ondas que se mueven desde el lugar del impacto en todas direcciones. Esto es similar a lo que sucede cuando se producen ondas gravitacionales en el universo.

Apenas meses después de que Albert Einstein publicara su teoría de la Relatividad General en 1915, él mismo predijo la existencia de estas ondas que se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz.

Sin embargo, pasaron 100 años para que se desarrollara la tecnología necesaria para su detección. Esto se debe a que las ondas gravitacionales son muy débiles, lo que dificulta su medición. Incluso Einstein consideraba que esto no sería posible.

El año 2015 se reportó la primera detección de este tipo de ondas, las cuales fueron producidas por un evento muy extremo: la colisión de dos agujeros negros y su posterior fusión a más de mil millones de años luz de distancia. Este logro científico provee a la humanidad de más herramientas para continuar explorando el universo y los objetos astronómicos que habitan en él. Las ondas gravitacionales permiten también “observar” objetos que no producen luz, como los agujeros negros.

Hasta el momento, las ondas gravitacionales detectadas corresponden a eventos de coalescencia de objetos compactos binarios: dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros que orbitan entre sí, por ejemplo.

Se espera a futuro poder detectar las ondas generadas por otro tipo de eventos, como la explosión de supernovas o el remanente de ondas gravitacionales del Big Bang e, incluso, de objetos más exóticos, como cuerdas cósmicas.

En abril de este año, el observatorio LIGO reportó los resultados de una medición realizada en 2023, en la que se observa la coalescencia de dos objetos compactos: uno de sus componentes con una masa de 1.2 a 2.0 masas solares y el otro componente de 2.5 a 4.5 masas solares.

Durante años, científicos han propuesto una brecha para las masas de los objetos compactos observados por medio de ondas gravitacionales: para los agujeros negros, se predice una masa mínima de 5 masas solares y para las estrellas de neutrones, una masa máxima de 3 masas solares. Por lo tanto, la coalescencia registrada corresponde, muy probablemente, a la de una estrella de neutrones y a un agujero negro.

Este tipo de fusiones son muy poco frecuentes, y su reciente detección permite obtener información sobre estas duplas compuestas por los más misteriosos objetos del universo. Cómo nacen, cómo mueren y cuál es su abundancia en las entrañas del cosmos.

LA LUZ DE LOS DATOS

Por Dr. Nicolás Ocaranza Historiador

En las enigmáticas tierras del antiguo imperio Inca, una red de cuerdas y nudos, conocida como quipus, gobernaba la vida y los destinos de una civilización. Estos quipus permitían organizar información de acuerdo al número, orden y color de los nudos.

Pero más que simples artefactos de contabilidad, eran una manifestación temprana del poder de los datos. A través de estas cuerdas entrelazadas, los incas registraban desde cosechas hasta tributos, permitiendo una administración precisa y efectiva en vastas extensiones de terreno montañoso.

Sin la rueda, sin el caballo y sin una escritura tradicional, lograron construir uno de los imperios más impresionantes de la historia.

Desde entonces, el impacto de los datos en la vida en comunidad no ha dejado de crecer. Un estudio reciente de la OECD, sobre el acceso y el intercambio de información para fomentar innovaciones a nivel mundial, estima que los datos de los sectores público y privado generan beneficios sociales y económicos por un valor de entre el 1% y el 2,5% del PIB.

Tanto si estamos ante un quipuo ante un gran computador de nuestros días, encontraremos el mismo principio común que motiva su existencia: el conocimiento organizado y accesible tiene un poder transformador.

En los días modernos, sin embargo, la vasta y compleja red de datos digitales que circulan por nuestros sistemas informáticos ha traído consigo una explosión de datos sin precedentes, generando un universo de ceros y unos que, correctamente interpretados, puede revelarnos verdades ocultas y guiarnos hacia decisiones más sabias.

Hoy, los datos son el pulso de nuestras sociedades. Desde el tráfico urbano hasta la atención médica, pasando por la educación y el cambio climático, la capacidad de recolectar, analizar y aplicar datos es esencial para el bienestar y el progreso.

Imagine, si puede, una ciudad donde los semáforos no solo reaccionan al flujo del tráfico, sino que también anticipan y optimizan el flujo para reducir atascos y contaminación. O considere un sistema de salud que utiliza datos de millones de pacientes para personalizar tratamientos, previniendo enfermedades antes de que estas aparezcan.

Sin embargo, este poder no está exento de desafíos. La privacidad, la equidad y la ética son consideraciones cruciales en nuestra búsqueda por dominar los datos. Como los antiguos quipucamayocs –los guardianes y lectores de los quipus–, los científicos de datos y los responsables de políticas públicas de hoy tienen una responsabilidad inmensa. Deben asegurar que los datos se utilicen para el bien común, evitando la manipulación y el abuso.

Así como los antiguos quipucamayocs debían descifrar estos nudos para mantener el equilibrio del imperio, nuestros científicos de datos y responsables de políticas públicas deben interpretar y utilizar estos códigos con precisión y sabiduría. En la vasta red de datos que tejemos hoy, podemos encontrar las claves para un futuro más iluminado.

Los datos pueden iluminar caminos que de otro modo permanecerían oscuros, pueden revelar patrones y conexiones invisibles a simple vista, y pueden, en última instancia, ayudarnos a construir un mundo más equitativo y sostenible. Un mundo donde los datos, mucho más que informarnos, nos guíen hacia un mundo mejor.

EL CUESTIONARIO: IVÁN RAPAPORT

Cada semana hacemos las mismas cuatro preguntas a un científico. En esta edición, entrevistamos al matemático, Dr. Iván Rapaport.

–¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?

-Soy hijo de una ingeniera industrial en la Universidad de Chile. La razón por la cual a los 18 años me vi matriculado en esa misma Escuela de Ingeniería debe haber sido más freudiana que académica. Nunca supe realmente cómo terminé ahí. Pero tuve la suerte de pasar por el Plan Común (dos años comunes para todas las especialidades). Eso me dio tiempo para entender dónde realmente estaba y cuál era mi vocación. Por una parte, descubrí el mundo de los teoremas y las demostraciones.

Me pareció fascinante. Las demostraciones minimalistas y precisas tienen un valor estético, son elegantes. Y todo ser humano, cuando la descubre, se ve atraído por la belleza. Por otro lado, sufrí mucho con un curso que existía en ese entonces: dibujo técnico (ya no existe). Me lo aprobaron por secretaría porque me había ido bien en los cursos físicos y matemáticos. Yo jamás habría aprobado dibujo técnico, aunque me hubiesen permitido cursarlo una infinidad de veces. Toda esa experiencia que acabo de describir me hizo ver, entender, que lo mío eran las matemáticas.

– ¿Cuál es la obra científica que más influyó en tu actividad?

-Los trabajos de Alan Turing y John von Neumann –dos de los matemáticos más célebres del siglo XX– permitieron entender formalmente la noción de algoritmo. A partir de ahí fue posible comprender las limitaciones de los algoritmos, lo que no pueden hacer.

Los problemas que no pueden ser resueltos por algoritmos se llaman indecidibles. Mi primer trabajo (en el contexto de mi tesis de doctorado) consistió justamente en demostrar la indecidibilidad de algunos problemas ligados a la evolución de ciertos sistemas dinámicos.

-¿Cuál es el problema científico más importante por resolver?

-Para esta pregunta hay solo una respuesta posible: la inteligencia artificial. La IA no es un problema. Es una fuente de innumerables problemas y temas de investigación, que van mucho más allá que mi especialidad, los algoritmos.

Quizás, junto con la emergencia del lenguaje, la aparición de la IA es lo más importante que nos ha ocurrido como especie. Me parece –pero aquí no hay argumentos, solo percepciones– que la IA es un hito todavía más importante que el de la Revolución Industrial o que el nacimiento de la agricultura.

El desafío que plantea la inteligencia artificial lo entendemos todos nosotros, no tengo para qué explicarlo yo: muy pronto estaremos obligados a buscarle un sentido a nuestra vida en el planeta, porque tarde o temprano todo lo que hacemos hoy día va a poder ser hecho de mejor manera por máquinas.

-¿Cuál es la pregunta que te desvela como científico?

-El problema más importante de mi área se conoce como el problema “P=NP”. Hay una manera simple de explicarlo. Suponga que usted recibe unas 100 piedras con sus pesos anotados con una tiza. Suponga que le piden ordenar esas piedras en una fila de mayor a menor peso. ¿Cómo lo haría? Seguramente es una tarea que podría ejecutar tranquilamente.

Imagínese ahora que le pidieran hacer otra cosa: dividir las piedras en dos grupos, de modo tal que la suma de los pesos de cada uno de los dos grupos sea la misma. ¿Cómo lo haría? Cualquier cosa que intente le tomaría más tiempo que la edad del universo. De esto último estamos seguros, pero nadie lo ha podido demostrar. Este problema me desvela a mí y a buena parte de mis colegas.

LA IMAGEN DE LA SEMANA

Parece una pintura abstracta. Pero extrañamente, si se fija en los créditos, no dice “óleo sobre tela”. Es una imagen astronómica. En realidad son dos. Los azules provienen de datos del observatorio de rayos X Chandra, los rojos del telescopio MeerKAT, sensible a las ondas de radio.

El observatorio Chandra –bautizado así en honor al gran astrofísico indio Subrahmanyan Chandrasekhar – es un telescopio espacial que orbita la Tierra a unos 140 mil kilómetros de altitud, es decir, a más de un tercio de la distancia a la Luna.

Su objetivo es retratar el universo en rayos X, un tipo de luz de muy alta energía, invisible a nuestros ojos pero bien común en hospitales. Por otro lado, MeerKAT es un radiotelescopio ubicado en Sudáfrica, sensible a las ondas de radio, otro tipo de luz invisible a nuestros ojos, de baja energía, pero conocida, por ejemplo, por transmitir información a las antenas de teléfonos celulares.

La imagen muestra el centro de nuestra galaxia, cerca del gran agujero negro supermasivo Sagitario A*. Este se encuentra en el centro de la mancha blanca, en la parte inferior de la fotografía,que sugiere un borbotón de óleo lanzado por el artista con una espátula. El color es producto del brillo de esa región tanto en rayos X como en ondas de radio.

Note que la mancha blanca es parte de una región de mucha actividad cromática, que se extiende horizontalmente a lo ancho de la imagen. Este es el plano de la galaxia, donde observamos más estrellas, y, por lo tanto, muchos más fenómenos responsables de la emisión de ondas de radio, que aquí vemos como una furiosa tormenta de fuego.

Las tres esferas azules son halos de polvo que reflejan los rayos X que emanan, principalmente, del centro galáctico.

La importancia científica de esta imagen, sin embargo, es la que se muestra en un cuadrado, en la parte superior. Allí, un grupo de astrofísicos identificó una “chimenea”, a través de la cual los gases calientes que expulsa el centro de la galaxia se liberan.

La violenta colisión entre el flujo de gas caliente y los gases más fríos que encuentra en su camino producen la emisión de rayos X, que vemos ampliada en el recuadro. Los gases escapan en dirección perpendicular al del plano galáctico, formando el filamento que observamos en brillante color celeste.

La fotografía impacta tanto por su belleza de cualidad pictórica y colorida furia, como por todo lo que nos dice sobre los procesos que ocurren en la región más extrema, caliente y frenética de nuestra galaxia.

BREVES PARALELAS

– La fotografía es el retrato más reciente del agujero negro Sagitario A*, que habita el centro de nuestra galaxia. No me canso de observarla. Hay tanta física allí. Hay, además, una larga historia de avances tecnológicos, de cooperación internacional, de esfuerzos públicos y privados. Es el culmen del trabajo que la ciencia hace sin razones directas, sin promesas sociales de ningún tipo. Simplemente para entender, para maravillarse con el universo.

Por supuesto, la tecnología que se desarrolla en estas monumentales empresas siempre termina dando frutos de algún tipo. El caso paradigmático es el de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), responsable de la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, enorme acelerador de partículas que nos permitió encontrar al elusivo bosón de Higgs. Gracias a las necesidades tecnológicas de los científicos que allí trabajaban, el informático Tim Berners-Lee creó los protocolos para la World Wide Web, el internet.

El agujero negro Sagitario A* tiene una masa de cuatro millones de soles, y un radio de apenas doce millones de kilómetros. Es decir, unas veinte veces el radio del Sol.

La imagen muestra la sombra del agujero negro, esto es, la región desde la cual la luz no puede alcanzarnos porque es violentamente desviada por su fuerte campo gravitacional. Dentro de esta sombra está el horizonte de eventos, la región desde donde cualquier cosa que entre, no podrá salir jamás.

– Los agujeros negros son los objetos más oscuros del universo. Difícil de imaginar, salvo cuando uso mis auriculares con cancelación de ruido, que me hacen experimentar el lugar más silencioso del universo. Esos fueron creados por Amar Bose en 1964 y son una obra maestra de la ingeniería acústica.

Hoy, la inteligencia artificial promete llevar esta tecnología a otro nivel. Un equipo de la Universidad de Washingtoncreó un algoritmo que permite a los auriculares silenciar todo, salvo la voz de una sola persona, a la que basta mirar mientras habla para “enrolarla”.

Una vez enrolada, esa persona es lo único que existe en el universo para quien usa los auriculares. No escuchará nada más, incluso en condiciones de intenso ruido ambiental. Aún la tecnología no está disponible en el comercio, pero cuando lo esté será, muy probablemente, el dispositivo más deseado del universo.

RECOMENDACIONES

Para esta edición le pedí a una colega que recomendara algo. Fue la doctora Paula Vizoso, bioquímica, quien aceptó el desafío, recomendando el libro de 1985 de Orson Scott Card, El juego de Ender (Alfaguara, 2018), y la película que se hizo en 2013 basada en la novela.

El juego de Ender

Por Dra. Paula Visozo Bioquímica

Este es un libro que leí con mis hijos años atrás. Fue escrito por Orson Scott Card, y luego, en 2013, se hizo una versión cinematográfica.

La película presenta varias dimensiones dignas de valorar en los tiempos presentes, desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología, la genética, la manipulación humana y la exploración tecnológica y espacial.

Además, discute conceptos científicos como la relatividad, el tiempo y el espacio, las dimensiones y varias otras ideas físicas relativas a los viajes espaciales y los desafíos de la vida extraterrestre en diferentes situaciones. Tanto desde la perspectiva del colonizador como del colonizado. Además, en el universo del libro la humanidad ha avanzado en la manipulación genética para producir individuos con habilidades excepcionales.

Ender, el protagonista, es experto en simulaciones de batallas en videojuegos. Entre los libros que leí, este es el primero que utiliza esta experiencia como una ventaja de supervivencia. Y, claro, un amante de los videojuegos se somete voluntariamente a un entrenamiento, por ejemplo, para comandar naves espaciales en una guerra contra una raza alienígena.

Así, etapa tras etapa, va “desbloqueando” habilidades enfocadas en la psicología del liderazgo y la formación de estrategias cognitivas para la toma de decisiones complejas bajo presión.

Ender en sí es un líder innato, que explora diferentes formas de liderazgo. A pesar de esto, no está exento de cometer errores. Los acepta y los enfrenta como desafíos, mostrándose humilde, pero sólido, reafirmando la confianza entre los suyos y contribuyendo así al éxito de su equipo.

El libro muestra las dinámicas complejas que se dan en los equipos de alto rendimiento, destacando la importancia de la cooperación, liderazgo efectivo, diversidad de habilidadesy la resolución de conflictos en pro de un objetivo compartido, incluso en situaciones extremadamente desafiantes y de alto riesgo.

Eso es todo por esta semana en Universo Paralelo. Si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo. ¡Hasta la próxima semana!