Elecciones Primarias 2024: dónde se llevarán a cabo y quiénes podrán votar este 9 de junio

El próximo domingo 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores en el país. Tanto independientes como militantes podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones, donde se seleccionarán a los candidatos.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) explica que las primarias son “un sistema que le permite a los partidos políticos la nominación de candidatos a cargos de elección popular y cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades”.

Agregando que la elección se realizará “siempre y cuando” los pactos o partidos hayan inscrito la candidatura. Es importante destacar que este sufragio es de carácter voluntario, lo que significa que los ciudadanos no estarán legalmente obligados a votar en este proceso electoral y no deberán pagar una multa por no hacerlo.

Revisa quiénes pueden votar y dónde se llevarán a cabo las Primarias 2024

Los electores independientes y los afiliados a los partidos políticos que hayan pactado participar podrán ejercer su derecho al voto en las primarias que se llevarán a cabo este próximo 9 de junio.

La determinación de quiénes pueden votar en las primarias es realizada por los partidos políticos o los pactos electorales que participan en estas elecciones. En la actualidad, es posible verificar si estás habilitado para sufragar ingresando a la página del Servel y utilizando tu RUT.

Estas elecciones no tendrán alcance nacional, sino que se llevarán a cabo únicamente en las comunas donde los partidos políticos y pactos han nominado candidatos.

Antofagasta: Antofagasta.

Antofagasta. Atacama: Tierra Amarilla.

Tierra Amarilla. Coquimbo: Combarbalá, La Higuera, La Serena y Vicuña.

Combarbalá, La Higuera, La Serena y Vicuña. Valparaíso : Cartagena, Concón, Limache, Nogales, Puchuncaví, Quilpué y Valparaíso.

: Cartagena, Concón, Limache, Nogales, Puchuncaví, Quilpué y Valparaíso. Metropolitana : Buin, Calera de Tango, Independencia, Isla de Maipo, La Florida, La Granja, Lo Barnechea, Paine, Peñalolén, Providencia y Puente Alto.

: Buin, Calera de Tango, Independencia, Isla de Maipo, La Florida, La Granja, Lo Barnechea, Paine, Peñalolén, Providencia y Puente Alto. O’Higgins : Machalí, Nancagua, Olivar, Paredones, Rancagua, San Fernando y Santa Cruz.

: Machalí, Nancagua, Olivar, Paredones, Rancagua, San Fernando y Santa Cruz. Maule : Curepto, Linares y Talca.

: Curepto, Linares y Talca. Ñuble : Coihueco y Portezuelo

: Coihueco y Portezuelo Biobío : Concepción, Lebu, Lota, Mulchén, Penco, Quilleco, San Pedro de la Paz y Talcahuano.

: Concepción, Lebu, Lota, Mulchén, Penco, Quilleco, San Pedro de la Paz y Talcahuano. La Araucanía : Carahue, Curacautín, Freire, Lautaro, Pitrufquén, Pucón, Purén, Renaico y Saavedra.

: Carahue, Curacautín, Freire, Lautaro, Pitrufquén, Pucón, Purén, Renaico y Saavedra. Los Ríos : Futrono, Lanco, Mariquina, Paillaco y Panguipulli.

: Futrono, Lanco, Mariquina, Paillaco y Panguipulli. Los Lagos: San Pablo.

San Pablo. Aysén : Aysén y Guaitecas.

: Aysén y Guaitecas. Magallanes: Punta Arenas.

Los resultados de las elecciones primarias serán determinantes para las elecciones que seguirán el 27 de octubre, las cuales incluirán las municipales, de consejeros y gobernadores regionales.