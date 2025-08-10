Revisa las 11 comunas donde se cortará la luz este fin de semana en la RM
Enel realizará este 9 y 10 de agosto cortes de luz programados en 11 comunas de la RM por trabajos de mantenimiento. La empresa llamó a desconectar equipos eléctricos y consultar en su web o línea de atención si el domicilio estará afectado.
Enel Distribución anunció que este sábado 9 y domingo 10 de agosto realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, lo que implicará la suspensión temporal del suministro en distintos puntos de la Región Metropolitana. La medida busca reforzar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.
Las comunas afectadas serán Santiago, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, Lampa, Estación Central, Providencia, La Reina, Ñuñoa y La Cisterna. La empresa llamó a los vecinos a tomar precauciones, como desconectar equipos eléctricos antes del corte y reconectarlos una vez restablecida la energía, para evitar daños por variaciones de voltaje.
Calendario de cortes
Sábado 9 de agosto:
- La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas
- La Florida: 10:00 a 16:00 horas
- Ñuñoa: 10:00 a 17:00 horas
- La Reina: 10:30 a 16:30 horas
- Providencia: 10:30 a 16:30 horas
- Estación Central: 16:30 a 17:30 horas
- Lampa: 10:00 a 16:00 horas
Domingo 10 de agosto:
- Lo Espejo: 01:00 a 06:00 horas
- Cerrillos: 11:00 a 17:00 horas
- Maipú: 10:30 a 16:30 horas
- Santiago: 10:00 a 16:00 horas
Enel habilitó en su sitio web un buscador para que los usuarios verifiquen si su domicilio será parte de las interrupciones, además de su línea de atención de emergencias para consultas.