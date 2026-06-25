Venezuela eleva número de muertos por terremotos y búsqueda de sobrevivientes entra en etapa crítica

El Gobierno de Venezuela elevó a 235 la cifra de fallecidos al cierre de esta edición y a más de 4.300 la de heridos por los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles, mientras rescatistas y vecinos continúan buscando sobrevivientes entre edificios colapsados en La Guaira y Caracas. El nuevo balance fue entregado la noche del jueves por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el canal estatal Venezolana de Televisión, según consignó la agencia EFE.

“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo Alvarado. El secretario de Estado señaló que la mayor cantidad de heridos y fallecidos se concentra en La Guaira, estado vecino a Caracas donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerrado temporalmente por los daños provocados por los sismos.

Los terremotos fueron de magnitud 7,2 y 7,5. De acuerdo con Deutsche Welle (DW), el primero ocurrió a las 18:04 hora local del miércoles, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas, y fue seguido cerca de un minuto después por el segundo, de magnitud 7,5. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este último fue el más potente registrado en Venezuela desde 1900.

Comienzan inquietantes trabajos de búsqueda

La emergencia golpeó con especial fuerza a La Guaira, Caraballeda, Catia La Mar y Macuto. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitó la zona junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Desde Macuto, afirmó que el objetivo es “recuperar la mayor cantidad de personas con vida” desde las edificaciones derrumbadas.

La magnitud de la crisis sanitaria obligó a instalar hospitales de campaña en la región costera, ante la alta demanda de atención. Rodríguez declaró zonas de desastre y pidió ayuda internacional. Según informó, ya estaban por aterrizar los primeros rescatistas enviados desde República Dominicana, mientras se esperaba la llegada de equipos de otros países.

El reporte oficial también incorporó un dato clave para medir la evolución de la emergencia: hasta las 12:00 hora local del jueves se habían registrado 138 réplicas, lo que mantuvo a miles de personas fuera de sus viviendas. Muchas familias pasaron la noche en colchones sobre el asfalto o dentro de vehículos, por temor a nuevos derrumbes.

En Caracas, las labores de búsqueda se mantienen en sectores del oeste como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y también en el este, especialmente en Los Palos Grandes, donde se observaron cuantiosos daños estructurales. La incertidumbre por la evaluación de los inmuebles ha llevado a que personas que intentaron volver a sus casas regresaran a la calle tras nuevas réplicas.

DW informó que el Gobierno decretó estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como zona de desastre. La capital venezolana también sufrió derrumbes en varias zonas, mientras que los estados Miranda, Falcón y Carabobo figuran entre los afectados. El mismo medio consignó que aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra y Avianca suspendieron vuelos o ajustaron operaciones por los daños en Maiquetía.

La respuesta internacional comenzó a activarse en paralelo a la búsqueda de personas atrapadas. Rodríguez señaló que salieron aviones desde Estados Unidos, México, España y Catar, además de grupos de expertos en rescate de Naciones Unidas. También llamó a colaborar en los centros de acopio con los insumos solicitados por las autoridades.

La emergencia sigue abierta y el balance podría variar, tanto por la magnitud de los daños como por el número de personas atrapadas o desaparecidas. Por ahora, la prioridad oficial se concentra en sostener la atención médica, despejar estructuras colapsadas y llegar a quienes aún puedan estar con vida bajo los escombros.