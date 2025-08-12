Publicidad
Lollapalooza 2026: Early Bird y Preventa 1 se agotaron en tiempo récord DATOS ÚTILES Cedido

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Lollapalooza Chile 2026 agotó en una hora sus primeras preventas y ya vende entradas de Preventa 2 para las tres jornadas de marzo.

La primera etapa de venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026 comenzó con gran demanda y resultados inmediatos.

El proceso partió al mediodía de este martes y, en solo una hora, la organización informó que los tickets de la fase Early Bird y Preventa 1 se encontraban agotados.

Las entradas de Preventa 1 para las experiencias Lolla Platinium y Lolla Lounge también se vendieron por completo. Actualmente, Lollapalooza Chile está en su Preventa 2 para el Pase General, con un valor de $280.000 para las tres jornadas del 13, 14 y 15 de marzo.

El cartel oficial de artistas para la edición 2026 será revelado en las próximas semanas.

 

