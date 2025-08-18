Lluvia vuelve a Santiago: comenzará esta tarde y se intensificará en la noche

Hoy lunes 18 de agosto, tras un inicio de jornada mayormente nublado en la Región Metropolitana, durante esta tarde comenzarán a sentirse las primeras precipitaciones.

De acuerdo con los pronósticos de AccuWeather y Meteored, la lluvia se hará presente desde las 17:00 horas, con mayor intensidad hacia la noche. El primero de estos portales indica que la capital tendrá una máxima de 15 °C y que al caer la tarde se registrarán chubascos localizados, con hasta un 90% de probabilidad de precipitación y acumulados cercanos a los 7,6 milímetros.

Meteored coincide en el escenario: “a partir de las 17:00 horas se registrarán lluvias débiles que se extenderán durante la noche”. Entre las 20:00 y las 23:00 horas se esperan los montos más altos, con acumulados de entre 0,6 y 2,7 milímetros. La temperatura descenderá hasta una mínima de 7 °C, manteniendo un ambiente frío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también anticipa un lunes con cielo cubierto y precipitaciones concentradas en horario nocturno.

El primero de dos sistemas frontales

Este evento corresponde al primero de los dos previstos para la semana en la zona central. Un segundo frente ingresará el jueves 21 por la tarde y se prolongará hasta el viernes 22, con precipitaciones que podrían acumular entre 10 y 12 milímetros en Santiago, aunque repartidas en un mayor lapso.

En resumen: la lluvia ya comienza a aparecer en la capital, se intensificará en el transcurso de la tarde y alcanzará su mayor fuerza durante la noche, marcando el regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana.